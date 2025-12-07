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Stranger Things conquista anche Microsoft Flight Simulator 2024

Stranger Things arriva anche su Microsoft Flight Simulator 2024, con il nuovo DLC sarà possibile volare tra i cieli di Hawkins

scritto da Alessio Amoruso 0 commenti 1 Minuti lettura
Modifica: Narrazione di una serie TV Netflix, "Stranger Things", con personaggi principali, scene memorabili, effetti speciali e atmosfera retrò, ideale per appassionati di fantascienza e suspense.

Il debutto dell’ultima stagione di Stranger Things su Netflix ha conquistato proprio tutti. La serie TV è diventata un fenomeno pop di altissimo livello, permettendo alle atmosfere create dai Fratelli Duffer di superare ogni immaginazione.

Le collaborazioni a tema sono all’ordine del giorno ma una in particolare ha superato ogni immaginazione. Il mondo di Stranger Things arriverà su Microsoft Flight Simulator 2024 a partire dalla prossima settimana.

Come annunciato sui canali social di Xbox, il prossimo 9 dicembre sarà possibile volare tra i cieli di Hawkins, esplorando la città in cui sono ambientate le avventure di Undici, Mike, Dustin e tutti gli altri. Il teaser pubblicato mostra un elicottero librarsi nei pressi del famoso laboratorio di ricerca dove è stato aperto il portale per il Sottosopra.

 

Stranger Things arriva anche su Microsoft Flight Simulator 2024, con il nuovo DLC sarà possibile volare tra i cieli di Hawkins

 

Al momento, le informazioni disponibili sono limitate a quanto è possibile vedere nel teaser trailer. Microsoft non ha ancora condiviso ulteriori dettagli, pertanto non sappiamo quante e quali saranno le novità e, soprattutto, se si tratterà di un’espansione gratuita o a pagamento.

Per avanzare ipotesi, non possiamo neanche basarci sulle precedenti collaborazioni. Quando gli sviluppatori di Microsoft Flight Simulator 2024 hanno realizzato dei crossover con altri franchise, i DLC erano sia gratuiti che a pagamento.

Il mistero avvolge anche i velivoli presenti all’interno dell’espansione. Il filmato mostra un elicottero UH-1H Huey che presenta il logo “Hawkins Heli-Tours” ma non sappiamo se sarà l’unico modo di sorvolare la città. Non resta che attendere il 9 dicembre per ottenere tutte le informazioni ufficiali a riguardo.

Ricordiamo che Microsoft Flight Simulator 2024, è disponibile per Xbox Series X|S e PC Windows. Inoltre, può essere giocato su Xbox Game Pass tramite Xbox Cloud Gaming e una versione PS5 sarà disponibile a partire dall’8 dicembre.