Stranger Things 5 manda in tilt Netflix: troppi accessi al debutto, server in overload

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Era prevedibile che Stranger Things 5 avrebbe attirato milioni di fan davanti allo schermo, ma nemmeno Netflix sembrava pienamente pronta all’impatto. Il debutto della prima metà di stagione — i primi quattro episodi rilasciati simultaneamente — ha generato un’ondata di accessi tale da provocare un picco di disservizi globali sulla piattaforma, con segnalazioni in forte aumento su Downdetector e social in fermento.

Il blackout delle 20:00

Poco dopo il rilascio ufficiale, intorno alle 20:00 ora della East Coast, Netflix ha registrato un picco improvviso di oltre 14.000 segnalazioni di errore negli Stati Uniti, in gran parte legate al codice NSEZ-403, che indica l’impossibilità del dispositivo di connettersi al proprio account. Gli utenti, in pratica, non riuscivano neppure a raggiungere la home del servizio, trovandosi di fronte al classico messaggio “Something went wrong”. Il problema, durato circa cinque minuti, è stato sufficiente per scatenare l’ironia — e la rabbia — degli spettatori che avevano programmato la serata del ritorno a Hawkins. In Europa l’effetto è stato più contenuto, anche per via del fuso orario, ma diversi utenti italiani hanno segnalato caricamenti infiniti o errori di connessione nelle prime ore della notte.

Netflix corre ai ripari, ma il traffico vince

Una risposta ufficiale è arrivata solo a problema risolto: il colosso dello streaming ha confermato il disservizio temporaneo, sottolineando come il traffico registrato durante il lancio della stagione sia stato “tra i più alti nella storia della piattaforma”.

Eppure Netflix si era preparata. Secondo fonti vicine alla produzione, la compagnia aveva incrementato del 30% la capacità di banda globale proprio in previsione del debutto, temendo un “effetto server crash” simile a quello vissuto in passato durante grandi eventi come Squid Game o The Crown 6. Ma a quanto pare, la curiosità per il ritorno di Eleven, Mike e del gruppo di Hawkins ha superato ogni previsione.

Un fenomeno che non accenna a fermarsi

L’hype per Stranger Things 5 era inevitabile. Dopo tre anni di attesa e un finale di quarta stagione rimasto sospeso, la serie dei fratelli Duffer si prepara a chiudere il cerchio con quello che viene descritto come l’ultimo confronto con Vecna.

Netflix ha scelto una strategia di rilascio “a tappe”: i primi quattro episodi sono già disponibili, mentre i successivi tre arriveranno il 25 dicembre, per poi culminare con il finale il 31 dicembre 2025. Una mossa che non solo mantiene alta l’attenzione per tutto il mese, ma garantisce anche più tempo alla piattaforma per gestire l’enorme afflusso di pubblico previsto per la seconda parte.