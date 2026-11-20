La seconda generazione di BYD Seagull dovrebbe arrivare in Europa e, a quanto pare, non lo farebbe con il nome che usa in patria ma con uno già noto agli automobilisti del Vecchio Continente. La nuova citycar elettrica del costruttore cinese cresce nelle dimensioni, guadagna potenza e promette una ricarica in 5 minuti. Il dettaglio più interessante però riguarda il posto che andrebbe a occupare nel listino, perché lo scenario che molti davano per scontato sembra destinato a cambiare.

Fino a poco tempo fa l’ipotesi più gettonata era abbastanza lineare. La nuova piccola di casa BYD avrebbe preso il posto della Dolphin Surf, cioè proprio il modello che ci si aspettava di veder uscire di scena. Le cose invece starebbero andando diversamente, e il cambio della guardia coinvolgerebbe un’altra vettura della gamma.

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Una piccola che cresce sotto ogni aspetto

Rispetto alla generazione precedente, la nuova Seagull si presenta più grande e più potente. Sono due novità che da sole basterebbero a segnare un salto rispetto al modello attuale, ma il punto su cui il marchio sembra puntare con maggiore decisione è un altro. Si parla infatti di tempi di ricarica decisamente più brevi, con la possibilità di rifornire la batteria in appena 5 minuti.

Per una vettura pensata soprattutto per muoversi in città, la velocità di ricarica è un tema tutt’altro che secondario. Ed è proprio su questo terreno che la seconda generazione della compatta cinese vuole fare la differenza, abbinando le dimensioni maggiori e le prestazioni più vivaci a soste alla colonnina molto più rapide rispetto al passato.

Il pacchetto, insomma, è quello di una cittadina che non si limita a un semplice aggiornamento estetico ma cambia sostanza un po’ ovunque. Ed è anche per questo che il suo debutto sul mercato europeo sta attirando attenzione, nonostante manchi ancora l’ufficialità su diversi aspetti.

Il nodo della gamma tra Dolphin e Dolphin Surf

La vera sorpresa arriva quando si guarda alla collocazione nel listino europeo. La nuova arrivata non sostituirebbe la Dolphin Surf, come in tanti si attendevano, che quindi resterebbe al suo posto. A fare un passo indietro sarebbe invece la Dolphin, un modello più grande e anche più costoso, che lascerebbe spazio alla nuova generazione della piccola elettrica.

Si tratta di una scelta che ridisegna in parte l’offerta del marchio cinese nel nostro continente. Invece di rimpiazzare la proposta più compatta, la casa preferirebbe infatti far uscire dal catalogo la vettura collocata un gradino più in alto, sia per dimensioni sia per prezzo. Una mossa che, almeno sulla carta, si spiega anche con la crescita della nuova Seagull, ormai meno distante di prima dal segmento occupato finora dalla sorella maggiore.

Resta poi la questione del nome. Il costruttore vorrebbe commercializzare la nuova citycar in Europa utilizzando una denominazione già conosciuta dal pubblico, senza introdurre un’etichetta del tutto inedita per i clienti del Vecchio Continente. Nel frattempo, secondo le informazioni disponibili, la Dolphin Surf rimarrebbe regolarmente in gamma, mentre sarebbe la Dolphin a cedere il proprio posto alla seconda generazione della BYD Seagull nel catalogo europeo.

Fonte: TecnoAndroid