Dopo oltre vent’anni di sviluppo e senza aver mai raggiunto lo spazio, Dream Chaser di Sierra Space ha finalmente un calendario preciso. La navetta spaziale riutilizzabile progettata dall’azienda del Colorado ha ottenuto il via libera della Federal Aviation Administration per le operazioni di rientro e atterraggio proposte dalla società. Il primo volo orbitale è previsto per la primavera del 2027 e a compierlo sarà un esemplare ben preciso, il veicolo chiamato Tenacity. Considerando quanto tempo è passato dall’inizio del progetto, il nome scelto sembra calzare piuttosto bene.

Il via libera della FAA a Dream Chaser

Il passaggio autorizzativo riguarda una fase molto delicata di qualsiasi missione, cioè il momento in cui il mezzo lascia l’orbita e torna a terra. La Federal Aviation Administration ha approvato proprio le operazioni di rientro e atterraggio che Sierra Space aveva messo sul tavolo per il suo spazioplano. Per un veicolo pensato per essere usato più volte questo aspetto pesa parecchio, perché la possibilità di riportarlo indietro in condizioni tali da farlo ripartire è il cuore stesso dell’idea di riutilizzo. Senza un ritorno gestito e approvato dalle autorità, il concetto di navetta che vola, atterra e poi torna operativa resterebbe sulla carta.

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Il dettaglio che colpisce di più è forse la durata del percorso. Dream Chaser è in lavorazione da più di due decenni e in tutto questo tempo non ha mai effettuato un volo nello spazio. Un’attesa lunghissima, che rende il nuovo via libera un tassello significativo per l’azienda americana. Adesso il programma ha un riferimento temporale concreto a cui guardare e non più soltanto un obiettivo generico rimandato di anno in anno.

Tenacity e il debutto in orbita nel 2027

Il compito di aprire la strada spetterà a Tenacity, il primo esemplare destinato a raggiungere l’orbita. La finestra indicata è la primavera del 2027, una scadenza che trasforma un progetto rimasto a lungo in fase di sviluppo in qualcosa di decisamente più tangibile. Si tratterà del debutto orbitale del veicolo, quindi della prima occasione per vedere all’opera nello spazio la navetta che Sierra Space porta avanti da così tanti anni.

La natura stessa del mezzo spiega perché se ne parli come di un possibile punto di svolta per i viaggi in orbita. Una navetta spaziale riutilizzabile, almeno nelle intenzioni, permette di non buttare via il veicolo dopo ogni missione ma di farlo rientrare e prepararlo per un nuovo impiego. Proprio per questo l’approvazione delle procedure di ritorno a terra arriva come un passaggio necessario prima ancora del lancio vero e proprio.

Il calendario fissato da Sierra Space vede quindi due elementi principali. Da una parte c’è il semaforo verde dell’ente federale statunitense per le fasi finali della missione, dall’altra la data del primo volo con Tenacity, collocata nella primavera del 2027. Dopo oltre vent’anni di sviluppo, lo spazioplano dell’azienda del Colorado ha ora una scadenza precisa per provare finalmente a raggiungere lo spazio.

Fonte: TecnoAndroid