Nel Baden Württemberg, vicino a Pfullendorf, i sommozzatori della polizia tedesca hanno riportato alla luce una BMW Alpina B6 2.8 della serie E21 adagiata sul fondo di un lago artificiale. Nessuno stava cercando un’auto. Gli agenti erano impegnati nelle ricerche di una persona scomparsa quando si sono trovati davanti a quella sagoma inconfondibile. Il ritrovamento risale a ottobre e porta con sé una domanda che incuriosisce investigatori e appassionati allo stesso modo: chi era il proprietario di una vettura prodotta in appena 533 esemplari?

Capita spesso che le auto spariscano dalla circolazione per finire in qualche garage, coperte da un telo e dimenticate lì per anni. Questa ha seguito un percorso decisamente diverso. Il punto esatto della scoperta è una cava di ghiaia allagata nel distretto di Sigmaringen e, stando alle prime stime, l’Alpina potrebbe essere rimasta immersa per parecchi decenni.

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Un relitto senza una storia (per ora)

A occuparsi del recupero sono stati gli uomini della polizia fluviale. Il semplice fatto che la vettura si trovasse in quel bacino però non basta a ricostruire cosa sia successo. Un’automobile finita in una cava può nascondere vicende molto lontane tra loro, da un incidente mai chiarito a episodi di tutt’altro genere. Scegliere una spiegazione senza elementi concreti sarebbe solo un azzardo.

C’è poi un dettaglio che rende la faccenda ancora più particolare. Dall’acqua non è uscita una comune BMW Serie 3 ma una delle prime sportive firmate Alpina, il preparatore di Buchloe che proprio in quegli anni stava costruendo la propria reputazione.

La compatta che guardava in faccia le Porsche

Per capire l’interesse attorno a questa scoperta bisogna tornare alla fine degli anni Settanta. La BMW Alpina B6 2.8 nasceva dalla Serie 3 E21, una berlina compatta a due porte che Alpina trasformò in una sportiva di livello superiore. All’epoca le elaborazioni della casa bavarese avevano ancora un’impronta fortemente artigianale e la B6 si rivolgeva a chi voleva prestazioni di alto profilo senza rinunciare a una carrozzeria piuttosto sobria.

Il cambiamento più importante stava sotto il cofano. Al posto dei motori più piccoli della gamma E21 normale trovava spazio un sei cilindri di 2,8 litri capace di erogare circa 200 CV, una potenza notevole per una compatta di quel periodo. Ma il lavoro andava ben oltre il propulsore. Assetto, freni e dettagli dell’abitacolo contribuivano a distinguere l’auto dalle BMW costruite in grande serie, regalando una sportiva in grado di misurarsi con modelli più cari e potenti senza sfoggiare l’aria di una macchina da corsa.

La produzione partì nel 1978, mentre Alpina consolidava la sua identità di costruttore specializzato. Oggi quelle prime realizzazioni occupano un posto di rilievo nella storia del marchio, soprattutto quando mantengono caratteristiche e componenti originali.

Rarità e valore non vanno sempre d’accordo

Con soli 533 pezzi prodotti ogni singola Alpina B6 ha un potenziale interesse storico. Questo però non significa automaticamente un valore di mercato elevato, specie per un’auto rimasta sommersa così a lungo. Prima ancora di pensare a un restauro servirebbero verifiche accurate sulla struttura e sulla corrosione, oltre alla possibilità di identificare con certezza telaio e componenti. Al momento non esiste una stima economica affidabile del relitto.

Le indagini potrebbero partire proprio dai numeri identificativi, se ancora leggibili, e dai documenti custoditi negli archivi. Una serie così ridotta restringe il campo delle ricerche ma non rende l’identificazione una semplice formalità. Intanto quella BMW nata per correre sull’asfalto è riemersa dal fondo di una cava dopo un periodo ancora sconosciuto, e a renderla davvero singolare più della promessa di una rinascita spettacolare è proprio la sua storia mancante.

Fonte: TecnoAndroid