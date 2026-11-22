Nel cuore del sistema di grotte Rising Star, in Sudafrica, un gruppo internazionale di ricercatori ha individuato un indizio sorprendente su Homo naledi, un parente estinto della nostra specie vissuto centinaia di migliaia di anni fa. Analizzando per la prima volta le proteine antiche conservate nei denti fossili, gli studiosi non hanno trovato alcuna traccia di marcatori maschili su almeno 20 individui. Il risultato apre una possibilità davvero fuori dal comune, cioè che la grotta abbia ospitato una sepoltura esclusivamente femminile più di 240.000 anni fa.

Se l’ipotesi venisse confermata, si tratterebbe del più antico luogo di sepoltura riservato a un solo sesso finora noto tra i parenti umani diversi da Homo sapiens. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell, riguarda una specie vissuta tra circa 335.000 e 241.000 anni fa e scoperta nel 2013. Fin da subito Homo naledi ha incuriosito gli scienziati per il suo mix di caratteristiche primitive, vicine a quelle delle scimmie antropomorfe, e di tratti molto più simili agli esseri umani moderni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il mistero degli adulti tutti uguali nella Camera Dinaledi

Uno degli enigmi più ostinati legati a questa specie riguarda gli adulti ritrovati nella Camera Dinaledi. I loro resti si somigliano in modo quasi sospetto e per oltre un decennio nessuno è riuscito a spiegare perché mostrassero così poca di quella variabilità fisica che di solito distingue maschi e femmine.

Per venirne a capo, un team composto dall’Università di York, dall’Università di Copenaghen e da più di altre 10 istituzioni ha puntato sulle proteine rimaste intrappolate nei fossili. Con una tecnica di incisione acida molto delicata i ricercatori hanno recuperato minuscoli frammenti proteici, i peptidi, dallo smalto dentale, limitando al massimo i danni a reperti così preziosi. In tutto sono stati esaminati 23 denti appartenuti ad almeno 20 individui diversi.

L’obiettivo era molto preciso. Gli scienziati cercavano l’Amelogenina Y, una proteina prodotta da un gene che si trova sul cromosoma Y maschile. Di questo marcatore però non è emersa alcuna traccia. Per escludere errori, gli specialisti del laboratorio di chimica dell’Università di York hanno analizzato gli amminoacidi dei campioni e hanno confermato che le proteine erano davvero antiche e non il frutto di una contaminazione moderna.

Sepoltura femminile o mutazione genetica?

Marc Dickinson, del Dipartimento di Chimica dell’Università di York, ha definito l’assenza di marcatori maschili nel gruppo “davvero affascinante” e ha sottolineato quanto sia emozionante aprire una finestra non solo sulla biologia dei nostri antenati ma anche sul loro modo di vivere. Secondo il ricercatore, i progressi nell’analisi delle proteine antiche stanno permettendo una comprensione molto più ricca e sfumata degli ominidi del passato, offrendo uno sguardo raro su una cultura finora difficile da avvicinare in modo diretto.

Se la Camera Dinaledi fosse stata usata di proposito solo per le femmine, si potrebbe pensare a usanze sociali sorprendentemente elaborate. Una pratica del genere farebbe addirittura ipotizzare tradizioni funerarie simboliche, un tempo considerate esclusive di Homo sapiens. Gli autori invitano comunque alla prudenza perché esiste un’altra spiegazione plausibile, legata alla genetica della specie. Se la popolazione fosse vissuta in condizioni di forte isolamento, il gene responsabile dell’Amelogenina Y potrebbe aver subito una mutazione o essere scomparso del tutto. In quel caso alcuni individui potrebbero essere stati maschi pur senza quella proteina nei denti.

Perché i denti custodiscono informazioni così antiche

Palesa Madupe, che ha condotto la ricerca durante il suo postdottorato all’Università di Copenaghen, ha spiegato che, a differenza di quanto accade in altri resti come i frammenti ossei, le proteine dello smalto dentale si conservano perché questo tessuto, il più duro del corpo umano, le protegge dalla contaminazione ambientale anche per milioni di anni. Proprio per questo rappresentano vettori ideali di informazioni genetiche provenienti da un passato remotissimo. Per la studiosa la scarsa variabilità di questi ominidi si spiegherebbe probabilmente con il fatto che tutti gli individui potevano appartenere allo stesso sesso.

Il lavoro costituisce la più ampia collezione di individui di una specie di ominide estinta mai studiata attraverso l’analisi delle proteine antiche, un approccio capace di rivelare indizi sui parenti scomparsi della nostra specie che le sole ossa non riescono a fornire.

Fonte: TecnoAndroid