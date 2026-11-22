SharkNinja ha presentato RazorVac, un nuovo aspirapolvere portatile pensato per adattarsi a scenari piuttosto diversi tra loro. Si va dalle pulizie di casa a quelle dell’auto, passando in generale per tutti quei piccoli spazi in cui un apparecchio ingombrante finirebbe per essere più un fastidio che un aiuto. L’azienda punta su due elementi precisi: un peso contenuto e un design curato al punto da poter lasciare il dispositivo in bella vista mentre si trova in ricarica sulla sua base.

Non è un dettaglio da poco. Molti piccoli elettrodomestici dedicati alla pulizia vengono relegati in un armadio o in un ripostiglio proprio perché esteticamente poco gradevoli. Con RazorVac la casa produttrice ha provato a cambiare approccio, trattando l’aspetto esteriore con la stessa attenzione riservata alla parte tecnica. Il risultato è un oggetto che, almeno nelle intenzioni, può convivere con l’arredamento senza stonare.

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Leggerezza, sistema ciclonico e tre modalità di utilizzo

Partiamo dai numeri. Il nuovo aspirapolvere portatile di Shark pesa circa 540 grammi, un valore che lo rende facile da maneggiare anche per sessioni di pulizia prolungate o in posizioni scomode, come quando si deve raggiungere l’angolo più nascosto sotto un sedile. All’interno lavora un sistema ciclonico che separa lo sporco dal flusso d’aria. Lo scopo è mantenere più costante la potenza di aspirazione man mano che il contenitore si riempie, evitando quel calo progressivo che spesso si nota nei modelli più semplici.

Sul fronte della forza aspirante, Shark dichiara una potenza doppia “rispetto al modello portatile più venduto”. Il paragone resta però piuttosto vago, visto che non viene specificato a quale prodotto si faccia riferimento. Il dispositivo offre comunque tre modalità di funzionamento, chiamate Eco, Standard e Boost, così da poter dosare la potenza in base al tipo di sporco e alla superficie da trattare.

L’autonomia arriva fino a 40 minuti utilizzando la modalità Eco, cioè quella meno energivora. Interessante anche la presenza di un LED frontale battezzato SpotLight, che serve a evidenziare polvere e residui nelle zone meno illuminate. Cassetti, mensole e vani dell’auto sono gli esempi tipici di ambienti in cui lo sporco tende a sfuggire alla vista, ed è proprio lì che questa piccola luce può fare la differenza durante la pulizia.

Accessori, svuotamento rapido e un occhio di riguardo al design

Anche la manutenzione è stata semplificata. Il contenitore della polvere si svuota premendo un semplice pulsante, senza dover smontare parti o sporcarsi le mani più del necessario. Nella confezione trovano posto due accessori. Il primo è multisuperficie ed è in grado di rimuovere anche i peli degli animali dai tessuti, mentre il secondo è dedicato a fessure, divani e sedili, cioè a quei punti stretti dove la bocchetta standard fatica ad arrivare.

Come anticipato, SharkNinja ha lavorato parecchio sull’aspetto estetico del prodotto. RazorVac viene proposto in cinque colorazioni, due delle quali con una finitura piuttosto particolare che lo distingue dai classici modelli in plastica anonima. Quando non viene utilizzato lo si ripone su una base di ricarica compatta, progettata per mantenerlo sempre pronto all’uso e allo stesso tempo per integrarsi con l’ambiente in cui viene collocata. L’idea di fondo è che questo piccolo aspirapolvere non debba necessariamente essere nascosto, ma possa restare a portata di mano in cucina, in soggiorno o in qualsiasi altra stanza della casa.

Fonte: TecnoAndroid