SteamOS migliora ancora: Proton Experimental risolve molti problemi nei giochi

Nelle ultime settimane molti giocatori avevano segnalato difficoltà nel far funzionare diversi titoli su SteamOS e sulle distribuzioni Linux che si appoggiano a Proton. Valve è intervenuta con una serie di aggiornamenti pubblicati nel canale Proton Experimental, che nelle ultime ore hanno raggiunto una versione particolarmente ricca di correzioni. L’intervento più recente prende di mira alcuni problemi specifici di Far Cry 4 e Uno, giochi che in alcuni casi non riuscivano nemmeno ad avviarsi.

L’aggiornamento non si limita a perfezionare ciò che già funzionava, ma amplia anche la lista dei titoli avviabili con successo su Linux. Valve segnala infatti che diversi giochi VR e non VR, tra cui Surgeon Simulator: Experience Reality, Changeling VR e Metal Slug: Awakening, ora risultano pienamente compatibili. Questo rafforza ancora una volta il ruolo centrale di Proton nella strategia del marchio, soprattutto considerando che gran parte del successo di Steam Deck nasce proprio da questo livello di compatibilità .

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Perché Proton Experimental è così importante per SteamOS

Proton permette ai giochi pensati per Windows di funzionare anche su Linux, traducendo in tempo reale le API senza richiedere modifiche agli sviluppatori. Il fatto che questa traduzione possa garantire prestazioni pari o superiori a quelle di Windows in molti test reali è uno dei motivi per cui SteamOS continua a essere considerato un sistema sorprendentemente efficiente nel gaming. La maggiore rapidità nei caricamenti e la migliore gestione delle risorse, unita al lavoro costante di aggiornamento, fanno sì che ogni nuova build di Proton Experimental possa avere un impatto immediato sull’esperienza degli utenti.

Valve continua quindi a rafforzare l’ecosistema in attesa dell’arrivo di nuovi titoli e di un supporto sempre più ampio da parte degli sviluppatori. Pur restando vero che Windows mantiene una compatibilità più ampia, soprattutto grazie all’integrazione con Game Pass, la distanza qualitativa si sta riducendo molto più velocemente di quanto previsto alcuni anni fa.