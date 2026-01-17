Steam Machine: Valve punta tutto sulla nuova console

Riguardo Steam Machine, l’impressione è che Valve ha finalmente deciso di affrontare uno dei suoi vecchi limiti storici: rendere Steam davvero a suo agio nel salotto di casa. Ciò senza chiedere all’utente di adattarsi a logiche da PC mascherate da console. Il tentativo non nasce dal nulla. Negli ultimi anni Valve ha sperimentato parecchio, e Steam Deck ne è l’esempio più evidente. Quest’ultimo ha dimostrato che l’ecosistema Steam può funzionare anche lontano dalla scrivania. Il problema è che quella trasformazione non è mai stata del tutto naturale. Tra risoluzioni che non sempre coincidono con quelle dello schermo, impostazioni da sistemare manualmente e controller che a volte richiedono più pazienza del previsto, l’esperienza funziona, sì, ma non scorre. Steam Machine sembra nascere proprio per rompere tale schema. Secondo quanto raccontato da Lawrence Yang, designer di Valve, l’hardware più potente consente di superare molti dei compromessi necessari su Steam Deck.

Vale: ecco le novità proposte con Steam Machine

Ciò significa un sistema “Verificato” meno rigido e, soprattutto, una continuità diretta con quanto già esiste: i giochi che funzionano sul dispositivo portatile funzioneranno anche sulla nuova console, senza passaggi intermedi. L’obiettivo è chiaro: sedersi sul divano, scegliere un titolo e iniziare a giocare, trovando tutto già impostato.

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Tale attenzione all’uso quotidiano emerge anche parlando del nuovo Steam Controller. A tal proposito, Steve Carinali, ingegnere di Valve, ha spiegato come la scelta di un ricevitore dedicato integrato nella basetta non sia solo una soluzione tecnica. Ha lo scopo di ridurre interferenze, eliminare i dongle nascosti dietro la TV e rendere il gesto di prendere il controller e giocare qualcosa di immediato.

Eppure c’è un aspetto che resta delicato. Giocare insieme è sempre stato uno dei punti di forza delle console, mentre su Steam Deck tale dimensione è rimasta un po’ acerba. Se Steam Machine riuscirà davvero a semplificare anche tale passaggio, allora il salto di qualità sarà reale.