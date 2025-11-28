Steam Machine, Valve chiarisce: nessuno sconto, il prezzo seguirà il mercato PC

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Valve mette le cose in chiaro: la Steam Machine non sarà venduta a prezzo di favore. Dopo mesi di speculazioni, l’azienda di Gabe Newell ha confermato che il nuovo hardware seguirà le logiche del mercato PC, e non quelle del mondo console. In altre parole, chi sperava in un prezzo simile a quello di una PlayStation 5 dovrà rivedere le proprie aspettative.

Niente vendite in perdita: la strategia Valve

Durante il podcast Friends per Second, Pierre-Loup Griffais e Lawrence Yang hanno spiegato che Valve non intende sovvenzionare il prezzo della Steam Machine per favorirne la diffusione. È un approccio completamente diverso rispetto a quello dei produttori di console, che spesso vendono i dispositivi in perdita per espandere rapidamente la base installata e monetizzare poi sui giochi e sugli abbonamenti.

La filosofia di Valve, invece, resta quella di un’azienda nata e cresciuta nel mondo PC, dove la vendita dell’hardware non è finalizzata a generare profitti indiretti sul software. Steam Machine sarà dunque proposta a un prezzo coerente con il valore dei componenti e con il livello di prestazioni promesso.

Hardware da fascia alta, prezzo “coerente”

Griffais ha definito il prezzo della Steam Machine “un buon affare”, ma solo se si guarda al segmento PC di riferimento. Il dispositivo integra una CPU AMD Zen 4 a 6 core/12 thread, una GPU RDNA3 con 28 compute unit, 16 GB di RAM DDR5 e 8 GB di VRAM GDDR6: una configurazione che, sulla carta, la rende circa sei volte più potente della Steam Deck.

Valve punta a offrire un’esperienza di gioco stabile in 4K a 60 fps, con il supporto alle tecnologie AMD FSR e un sistema di dissipazione silenzioso, pensato per ambienti domestici. Il form factor compatto, la gestione intelligente del calore e la compatibilità con quattro controller Bluetooth sono elementi chiave che, secondo l’azienda, giustificano il prezzo finale.

Un ecosistema sempre più completo

La Steam Machine sarà parte di un ecosistema hardware integrato, che includerà anche il nuovo Steam Controller e il visore Steam Frame, entrambi attesi nel primo trimestre del 2026. Valve sottolinea che la strategia non è quella di invadere il mercato con dispositivi a basso costo, ma di proporre prodotti ad alte prestazioni che si inseriscano in modo naturale nella libreria Steam.

L’azienda sta ancora finalizzando i listini a causa delle fluttuazioni nei costi dei componenti, ma ribadisce che il dispositivo offrirà un’esperienza “premium” a un prezzo in linea con un PC assemblato di pari potenza. In altre parole: niente compromessi, ma neanche sconti.