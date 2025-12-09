Startup Antares ottiene 96 milioni per un reattore compatto e sicuro

Antares è una di quelle startup che sembra arrivata dal futuro, capace in appena due anni di attirare l’attenzione non solo degli investitori ma anche del settore energetico e di quello spaziale. L’ultima notizia non lascia dubbi: un round di finanziamento da 96 milioni di euro che darà all’azienda la spinta necessaria per portare avanti il microreattore R1, una piccola centrale nucleare dalle ambizioni enormi. Non parliamo di un prototipo qualunque: l’R1 promette energia stabile in zone isolate della Terra e, perché no, in futuro anche nello spazio, rendendo possibile pensare a basi lunari o missioni robotiche lontano dal Sole.

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Microreattori modulari: Antares punta a basi isolate e missioni spaziali

Il finanziamento, guidato da Shine Capital e supportato da diversi fondi, non è solo un’iniezione di capitale. Una parte andrà all’acquisto di attrezzature e alla costruzione degli impianti, un’altra sarà destinata al combustibile TRISO, il cuore pulsante del progetto. Queste piccole sfere, che racchiudono l’uranio in uno strato di carbonio e ceramica, sono pensate per resistere alle condizioni più estreme, dal caldo intenso alle radiazioni, rendendo il microreattore incredibilmente sicuro e affidabile.

L’R1 può generare una potenza variabile da 100 kW a 1 MW, una forbice che lo rende ideale per tutto, dalle basi militari isolate alle missioni spaziali a lunga durata. Non a caso Antares è stata selezionata dal Dipartimento dell’Energia statunitense per il programma pilota sui reattori avanzati, con l’obiettivo di portare in funzione almeno tre unità entro luglio del prossimo anno. La dimostrazione operativa del primo reattore è prevista già per il 2026, mentre il prototipo a grandezza reale dovrebbe arrivare nel 2027.

Parallelamente, Antares sta costruendo in California un impianto di 13.500 metri quadrati che potrà produrre fino a dieci unità all’anno, e ha già stretto collaborazioni con NASA, Aeronautica e Space Force, aprendo la strada a una nuova era di energia modulare per applicazioni terrestri e spaziali.

Dietro tutto questo c’è anche un contesto politico e industriale preciso: l’amministrazione Trump ha rilanciato il nucleare come priorità nazionale, spingendo a investire su reattori modulari e microcentrali. Non sorprende quindi che altre startup, come X-energy e Aalo Atomics, stiano raccogliendo centinaia di milioni per sviluppare tecnologie simili, tutte con la promessa di energia continua 24 ore su 24, senza emissioni dirette e con infrastrutture ridotte rispetto alle centrali convenzionali. Antares non è solo una startup: sembra l’inizio di una nuova era per l’energia, dove le centrali possono diventare piccole, intelligenti e addirittura pronte a conquistare lo spazio.