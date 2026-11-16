Google Messaggi testa una nuova home con chat fissate e Gemini

La schermata principale di Google Messaggi potrebbe presto cambiare aspetto in modo piuttosto evidente. Il team di sviluppatori di Google continua infatti a lavorare con costanza sulle proprie applicazioni e sui servizi offerti agli utenti, e questo lavoro non riguarda soltanto l’arrivo di nuove funzioni. Accanto alle novità pratiche ci sono anche ritocchi grafici più o meno importanti, pensati per rendere l’esperienza d’uso più piacevole e soprattutto più coerente tra un’app e l’altra.

L’app di messaggistica è proprio uno degli esempi più chiari di questa strategia. Il colosso statunitense ha deciso di puntare con decisione su Google Messaggi per offrire una soluzione moderna a chi comunica ogni giorno dal proprio smartphone Android. Ecco perché ogni intervento sull’interfaccia viene seguito con una certa attenzione, anche quando si tratta ancora di semplici esperimenti.

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Chat in evidenza e una nuova posizione per la ricerca

Nelle ultime settimane gli sviluppatori di Mountain View hanno messo alla prova diverse modifiche grafiche per l’applicazione. L’obiettivo dichiarato è un’interfaccia sempre più attuale e allineata a quella degli altri servizi dell’azienda, così da offrire un colpo d’occhio familiare a chi passa da un’app all’altra.

La prima novità riguarda le chat fissate in alto. Fino a oggi queste conversazioni comparivano semplicemente in cima all’elenco, senza particolari distinzioni rispetto alle altre. Nella versione in prova invece vengono messe davvero in primo piano rispetto a tutto il resto, accompagnate dalle foto dei contatti in formato grande. Praticamente le persone con cui si scrive più spesso diventano subito riconoscibili appena si apre l’app, senza dover leggere i nomi uno per uno.

Il secondo cambiamento tocca il pulsante di ricerca. Il tasto dedicato abbandona la sua collocazione abituale e si trasforma in un pulsante di azione fluttuante, posizionato al centro nella parte bassa dello schermo. Proprio lì trova spazio accanto a quello che serve per avviare una nuova chat. Il comportamento cambia anche durante lo scorrimento della pagina. Quando si scorre verso il basso compare la scritta “Cerca” all’interno di un pulsante a forma di pillola, mentre l’altro comando viene ridotto alla sola icona. Una soluzione che sposta le funzioni più usate in una zona facile da raggiungere con il pollice.

Gemini a portata di tocco nella home

La terza novità individuata riguarda Gemini. Il team di Google ha infatti testato un pulsante dedicato all’assistente basato sull’intelligenza artificiale, sistemato nell’angolo in alto a destra della schermata, proprio accanto all’immagine del profilo. In questo modo l’accesso all’assistente diventerebbe immediato direttamente dalla pagina principale dell’app di messaggistica.

Le tre modifiche sono state mostrate tutte insieme in un’immagine condivisa online da un utente, che permette di farsi un’idea abbastanza precisa di come potrebbe presentarsi la nuova interfaccia di Google Messaggi. Si vedono le conversazioni fissate con le foto ingrandite, i due pulsanti fluttuanti nella parte bassa e il collegamento a Gemini in alto vicino al profilo.

Si tratta comunque di test condotti dall’azienda e non di funzioni già distribuite. Al momento non si sa se e quando questi cambiamenti alla schermata home di Google Messaggi verranno resi disponibili per tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid