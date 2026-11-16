BenchUp, l’alternativa gratuita a SketchUp pensata per il legno

Si chiama BenchUp ed è un software di modellazione 3D gratuito e open source che si propone come alternativa a SketchUp, con un occhio di riguardo per chi lavora il legno. Funziona direttamente nel browser oppure si installa su Windows, Linux e macOS. Il progetto è nato con il nome KetchUp e ciò che lo rende davvero curioso sono le tecnologie su cui poggia, cioè Rust, WebAssembly e WebGPU. Per anni SketchUp è stato uno dei punti di riferimento della progettazione tridimensionale alla portata di tutti, grazie alla facilità con cui permette di trasformare un disegno piatto in un oggetto con volume. BenchUp riprende parte di quella filosofia ma imbocca una strada diversa, fatta di codice aperto, elaborazione locale e un’applicazione che gira tanto sul desktop quanto dentro una scheda del browser.

Come funziona BenchUp, dagli strumenti base agli incastri

Il programma è disponibile su GitHub con licenza MIT ed è ancora giovane, quindi non pretende di replicare subito ogni funzione di SketchUp. L’interfaccia però risulta familiare a chiunque abbia già messo mano a un CAD o a un software di modellazione 3D. Si parte da un’area di lavoro vuota dove tracciare linee, rettangoli, cerchi, poligoni e forme libere. C’è anche lo strumento Push/Pull, quello che ha reso celebre il programma di riferimento: si seleziona una faccia, la si trascina lungo un asse e la superficie piana acquista profondità. Non mancano spostamento, rotazione, ridimensionamento e offset, oltre agli strumenti per colorare, misurare distanze e inserire quote. Lo snapping geometrico aiuta ad allineare vertici, spigoli e assi, mentre l’inserimento di valori numerici permette di lavorare con dimensioni precise senza affidarsi solo al mouse. Gruppi, componenti riutilizzabili e tag tengono in ordine i modelli più complessi, per esempio in una libreria si possono gestire separatamente montanti e ripiani.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La vera specialità di BenchUp però è la falegnameria. Il software include strumenti per realizzare giunzioni tra elementi in legno come tenone e mortasa, mezzo legno, coda di rondine e incastri a dita. Dimensioni e tolleranze si possono modificare, il risultato si vede in anteprima e sono disponibili indicazioni sulle lavorazioni. Si può persino controllare l’orientamento delle fibre, dettaglio tutt’altro che secondario quando si decide come assemblare le tavole. La documentazione descrive poi la possibilità di associare materiali ai componenti, preparare liste e piani di taglio, generare etichette per il laboratorio ed esportare PDF con stime di tempi e costi.

Perché Rust, WebAssembly e WebGPU fanno la differenza

L’architettura è la parte tecnicamente più interessante. Rust unisce compilazione nativa, controllo esplicito delle risorse e garanzie sulla sicurezza della memoria grazie al sistema di ownership e borrowing. Per arrivare nel browser il progetto sfrutta WebAssembly, un formato eseguibile che consente di distribuire codice compilato sul Web senza riscrivere tutto in JavaScript. Il rendering è affidato a WebGPU, un’API moderna che dà alle applicazioni Web accesso alla scheda grafica per operazioni grafiche e di calcolo. Nello specifico BenchUp si appoggia alla libreria wgpu, che astrae l’accesso alle diverse API grafiche disponibili sulle varie piattaforme. Servono comunque un browser desktop compatibile, l’accelerazione hardware attiva e driver grafici adeguati.

Come provarlo e quali limiti tenere presenti

La via più rapida è aprire BenchUp nel browser, senza bisogno di creare un account. In alternativa dalla pagina dei rilasci su GitHub si scaricano gli installer per Windows x64 e macOS con Apple Silicon oppure l’AppImage per Linux x64. Chi preferisce compilare da sé trova nel repository l’indicazione di usare Rust 1.95 o versioni successive, con Cargo per la versione desktop e Trunk per quella Web.

Il lavoro viene salvato automaticamente in locale e i progetti si conservano in file .bup. L’importazione accetta geometrie SketchUp in formato .skp e l’esportazione avviene in Wavefront .obj. Il passaggio tra i due programmi però non è ancora indolore, perché texture, scene e alcune funzioni dei modelli originali non sono supportate e l’esportazione OBJ comprende solo la geometria, non i materiali. Prima di usarlo per lavori professionali conviene quindi verificarne l’affidabilità su progetti reali e la precisione di geometrie e quote. Attenzione anche alla pulizia del browser, perché cancellandone i dati si rischia di perdere i progetti salvati in automatico se non se ne possiede una copia esportata.

Fonte: TecnoAndroid