Starlink V4, Musk sfida i cavi sottomarini con 100.000 satelliti

Secondo Elon Musk la futura costellazione di satelliti Starlink V4 potrebbe diventare una vera spina dorsale alternativa per internet, piazzata in orbita bassa e capace di reggere il confronto con i cavi sottomarini. Per il fondatore di SpaceX basterebbero circa 100.000 satelliti di nuova generazione per ottenere un livello di ridondanza accettabile, cioè una rete che nessun attore ostile riuscirebbe a mettere fuori gioco in blocco con facilità. Il tema non è puramente tecnico. Negli ultimi tempi alcune navi legate all’Iran sono state avvistate mentre stazionavano sopra le dorsali che attraversano il Golfo di Oman, e la questione della sicurezza delle comunicazioni globali è diventata improvvisamente molto concreta.

Da Starlink V3 a V4, un salto di dieci volte

Per capire la portata del progetto conviene partire dalla generazione attuale. SpaceX è ormai pronta alla produzione in serie dei satelliti Starlink V3, chiamati anche Gen3, e le differenze rispetto al passato sono parecchie. Ogni unità pesa 2.000 kg contro i 575 kg della variante Gen2, ed è pensata per la cosiddetta Very Low Earth Orbit, un’altitudine di appena 350 km circa. La capacità in download cresce di 10 volte fino a 1 Tbps, mentre quella in upload aumenta di 22 volte e arriva fra 160 e 200 Gbps. Sommando collegamenti radio e laser, ciascun satellite gestisce circa 4 Tbps.

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Il corpo centrale è più grande e ospita antenne phased array avanzate e pannelli solari più lunghi. A bordo trovano posto computer e modem di nuova generazione oltre a propulsori Hall ad argon per mantenere la posizione. Proprio per via della massa così elevata, i satelliti Gen3 possono essere lanciati soltanto con Starship. La costellazione sfrutta inoltre il beamforming, l’orientamento elettronico dei fasci, i collegamenti ottici fra satelliti e un controllo dinamico della potenza che serve a condividere lo spettro limitando le interferenze.

Eppure, stando a Musk, tutto questo impallidirà davanti ai V4. Durante una conversazione con Ron Baron il numero uno di SpaceX ha spiegato che “Starlink versione 4 avrà una capacità 10 volte superiore a V3 (che a sua volta è 10 volte migliore di V2), soprattutto con i collegamenti laser a lunga distanza”. I laser di prossima generazione viaggeranno a 10 terabit al secondo, un miglioramento di 100 volte rispetto a oggi.

La sfida ai cavi sottomarini e le navi iraniane nel Golfo di Oman

Musk è poi tornato sull’argomento con un messaggio pubblicato su X, nel quale ha precisato che circa 100 laser per satellite, ciascuno oltre i 10 Tbps, distribuiti su più di 100.000 satelliti “dovrebbero essere in grado di superare i cavi sottomarini“. Ha aggiunto anche un dettaglio di fisica tutt’altro che banale: nello spazio la luce viaggia circa il 40% più velocemente che all’interno di un cavo e il percorso è diretto, invece di seguire il profilo delle terre emerse.

I numeri, sulla carta, sono impressionanti. Una flotta di 100.000 satelliti V4 offrirebbe una capacità complessiva di circa 100 milioni di Tbps, ovvero 100.000 petabit al secondo. Oggi la rete mondiale di cavi per le telecomunicazioni sottomarine garantisce in totale una banda di circa 6,4 petabit al secondo. Ecco perché l’idea di una costellazione capace di sostituire quell’intricato reticolo sui fondali non appare affatto fantascientifica.

L’obiettivo della ridondanza ha assunto un peso ancora maggiore da quando l’Iran ha minacciato esplicitamente i cavi sottomarini in caso di una nuova escalation con gli Stati Uniti o con Israele. E alle parole sono seguiti segnali piuttosto chiari. Alcune navi iraniane sono state notate mentre si attardavano sopra le dorsali del Golfo di Oman, forse per mapparne il tracciato o per piazzare mine navali. Una di queste, la Celestial Sea, è rimasta nei pressi del cavo 2Africa per oltre quattro ore il 14 ottobre. La stessa imbarcazione ha poi sostato sopra i cavi Europe India Gateway e Transworld nella seconda parte del mese. Attraverso lo Stretto di Hormuz passano ben sette grandi cavi internet sottomarini.

Fonte: TecnoAndroid