Neanderthal, una scapola di 75.000 anni rivela un colpo di lancia

Un piccolo foro circolare in una scapola vecchia di 75.000 anni potrebbe raccontare la fine violenta di un Neanderthal colpito da una lancia di legno puntata dritta al cuore. La scoperta arriva da una grotta del Kurdistan iracheno e, secondo gli archeologi dell’Università di Cambridge che hanno guidato lo scavo, potrebbe rappresentare la più antica prova nota nella documentazione fossile degli ominini di violenza mortale tra individui con un’arma di questo tipo.

La scapola è un osso sorprendentemente delicato, in alcuni punti così sottile da lasciar filtrare la luce. Eppure quella appartenuta a Shanidar A, nome scelto in onore della grotta che ha custodito i resti, è rimasta quasi intatta per circa 75.000 anni sotto sette metri e mezzo di roccia e sedimenti. L’unica mancanza è un’apertura rotonda di 15 millimetri di diametro, di una precisione quasi chirurgica.

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Un colpo dall’alto diretto al cuore

Proprio la forma tonda del buco è l’indizio decisivo. Le armi con punta in selce o in pietra tendono a lasciare fori dai bordi più piatti o spigolosi, mentre in questo caso tutto fa pensare a una punta di legno appuntita. Secondo la ricostruzione dei ricercatori l’arma è entrata nella parte anteriore sinistra del torace, ha attraversato un polmone e con ogni probabilità grandi vasi sanguigni, fino a perforare la scapola da dietro. Una ferita del genere avrebbe provocato una morte rapida, e gli studiosi sospettano che si sia trattato di un colpo intenzionale al cuore.

I margini del foro sono smussati, una caratteristica tipica delle ferite d’uscita, e i frammenti ossei spostati dall’impatto indicano che la lancia è arrivata dall’alto scendendo verso il basso. Grazie alle sottili creste lasciate dagli attacchi muscolari gli scienziati sono riusciti a rimettere al loro posto parte dei pezzi. “È straordinario avere una scapola perfettamente conservata di 75.000 anni fa” ha spiegato Emma Pomeroy, prima autrice dello studio, ricordando che ossa così fragili spesso non arrivano integre nemmeno dalle sepolture moderne.

Armi antiche e un’ipotesi scomoda

Le armi in legno affilate esistevano già centinaia di migliaia di anni fa, ma pochissime sono sopravvissute perché il materiale tende a decomporsi. Negli anni Novanta a Schöningen, in Germania, sono riemerse lance di circa 200.000 anni conservate in un terreno impregnato d’acqua. Alcune superavano i due metri ed erano bilanciate per il lancio, un po’ come i giavellotti moderni, probabilmente per cacciare grandi animali. Ancora più antico è un frammento appuntito trovato nel 1911 su una spiaggia del Regno Unito, parte di una lancia di oltre 400.000 anni. Se l’interpretazione degli studiosi fosse corretta, la ferita di Shanidar A sarebbe la prima testimonianza dell’uso di lance simili nel Medio Oriente preistorico. Le riproduzioni di armi dell’epoca, del resto, lasciano fori del tutto compatibili con quello trovato nella scapola.

Resta aperto il dubbio tra incidente e aggressione. Pomeroy ammette che mammut e altri animali pericolosi venivano forse cacciati da vicino, il che rende plausibili ferite letali accidentali. Però la posizione del colpo e la forza necessaria per trapassare il corpo hanno, a suo dire, tutte le caratteristiche di un colpo mortale mirato. Chi abbia impugnato l’arma non si può stabilire, né si può escludere un ruolo degli esseri umani moderni, anche se la spiegazione più semplice resta uno scontro tra Neanderthal. Graeme Barker, che dirige gli scavi, sottolinea come prove di violenza sistematica siano rarissime nella preistoria profonda.

Dalla violenza alla cura reciproca

Accanto alla scapola sono stati recuperati una mano destra quasi completa, due costole sinistre, un frammento di costola destra e sette denti, appartenuti a un adulto morto intorno ai 45 anni. Un incisivo inferiore era spaccato in verticale e i denti vicini spinti verso l’interno, segno di un forte colpo al volto. Il tartaro accumulato lungo il canale radicolare esposto dimostra però che Shanidar A sopravvisse a quel trauma per almeno un anno, probabilmente aiutato dal gruppo con cibi più morbidi. Studi precedenti sui sedimenti della grotta indicano infatti che in quel periodo i vegetali venivano messi in ammollo prima della cottura.

Per Barker è affascinante trovare tracce sia di compassione sia di violenza nei nostri cugini evolutivi più stretti, racchiuse in un solo individuo. La grotta di Shanidar, ai piedi delle montagne del Kurdistan iracheno, ha già cambiato molte idee sui Neanderthal. Negli anni Cinquanta gli scavi dell’archeologo Ralph Solecki portarono alla luce i resti di dieci individui, quattro dei quali raggruppati nello stesso punto pur essendo morti in momenti diversi.

Fonte: TecnoAndroid