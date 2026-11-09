OpenAI raccoglie 9,85 miliardi, ma gli investitori sono più cauti

Per OpenAI la ricerca di nuovi capitali sembra non avere mai fine. La società guidata da Sam Altman è riuscita a raccogliere altri 9,85 miliardi di euro attraverso un nuovo round di finanziamento, una somma gigantesca che però arriva in un momento molto particolare per tutto il comparto. Gli investitori continuano a credere nel progetto e a mettere denaro sul tavolo, questo è fuori discussione, ma lo fanno con una prudenza che fino a poco tempo fa non si vedeva e con qualche dubbio in più sulla reale sostenibilità di questa corsa.

Il punto di partenza è piuttosto semplice da capire anche per chi non segue da vicino il mondo della tecnologia. Costruire modelli di intelligenza artificiale sempre più potenti richiede risorse economiche fuori scala, e non solo per le difficoltà tecniche legate allo sviluppo in sé. Anche il contesto generale non aiuta affatto e rende ogni passo avanti più costoso del precedente.

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Perché l’intelligenza artificiale divora così tanti soldi

Le voci di spesa che pesano sui bilanci delle aziende del settore sono note e continuano a salire. I data center necessari per addestrare e far funzionare i modelli costano sempre di più, così come i chip che li alimentano e l’energia indispensabile per tenerli accesi giorno e notte. Si tratta di infrastrutture enormi, che assorbono capitali a ritmi impressionanti e che non possono essere ridimensionate senza rallentare lo sviluppo.

Accanto a questa pressione sui costi c’è poi un altro problema, forse ancora più delicato. Le società che lavorano sull’intelligenza artificiale devono dimostrare che tutti questi investimenti potranno prima o poi trasformarsi in profitti concreti. Finché la promessa resta sulla carta il mercato tende a fidarsi, ma più passa il tempo e più cresce la richiesta di risultati tangibili. Non a caso si parla con insistenza sempre maggiore di un possibile rischio bolla, ed è proprio questo timore a spingere chi finanzia il settore verso un atteggiamento più cauto.

Una valutazione record ma un obiettivo ridimensionato

Con questa operazione la creatura di Altman raggiunge una valutazione di circa 1.120 miliardi di euro. Una cifra che fa girare la testa, naturalmente, e che colloca la società tra le realtà più preziose del panorama tecnologico mondiale. Eppure dietro i numeri da capogiro si nasconde un dettaglio che racconta molto bene il clima attuale e che merita di essere osservato con attenzione.

All’inizio infatti l’azienda puntava a raccogliere circa 26,9 miliardi di euro, quasi il triplo di quanto ottenuto finora. Strada facendo però l’obiettivo sarebbe stato rivisto al ribasso e fissato intorno ai 17,9 miliardi, con la possibilità di completare la raccolta nel giro delle prossime settimane. Un taglio significativo, che non cancella l’interesse verso OpenAI ma che mostra chiaramente come anche i grandi capitali abbiano iniziato a muoversi con maggiore attenzione prima di firmare assegni di queste dimensioni.

Il quadro che emerge è quello di un’azienda ancora capace di attirare risorse imponenti, ma costretta a fare i conti con un mercato meno disposto a seguirla a occhi chiusi. La differenza tra la cifra sperata e quella effettivamente raccolta fino a questo momento è la fotografia più nitida di questo cambio di passo.

Per quanto riguarda i nomi coinvolti, tra i finanziatori del nuovo round figurano SoftBank e MGX, due presenze di peso che confermano la fiducia di alcuni dei principali attori della finanza internazionale. All’operazione avrebbero preso parte anche altri grandi fondi, che si sono uniti alla raccolta accanto ai due investitori principali.

Fonte: TecnoAndroid