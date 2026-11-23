SpaceX sta preparando un nuovo tassello per la rete Starlink mobile e questa volta la novità non riguarda soltanto lo spazio ma anche i tetti delle case. L’azienda si appresta infatti a introdurre delle piccole stazioni cellulari, molto simili a vere e proprie microcelle, che gli utenti potranno installare direttamente sopra le proprie abitazioni. Lo scopo è rendere più solida la copertura del segnale proprio nei contesti in cui oggi il collegamento fatica a raggiungere chi lo utilizza.

Il nodo da sciogliere è piuttosto concreto e chiunque abbia provato a telefonare dal fondo di un ufficio lo conosce bene. Negli ambienti urbani le pareti degli edifici possono ostacolare la ricezione e un segnale che arriva dall’alto deve superare più di una barriera fisica prima di arrivare al dispositivo. È qui che la soluzione pensata da SpaceX prova a fare la differenza, spostando una parte del lavoro dal cielo a un punto molto più vicino all’utente.

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Microcelle sul tetto per aggirare i muri degli edifici

L’idea alla base delle nuove stazioni cellulari è abbastanza intuitiva. Invece di affidarsi esclusivamente al collegamento diretto con i satelliti, la rete Starlink mobile potrà contare su piccoli punti di appoggio installati all’esterno, sopra le abitazioni. Una posizione che non è casuale, visto che il tetto rappresenta il luogo più esposto di un edificio e quindi quello meno penalizzato dagli ostacoli che invece rallentano il segnale una volta varcate le mura.

Il riferimento agli uffici e ai centri abitati non è un dettaglio secondario. Le zone più densamente costruite sono proprio quelle in cui la ricezione all’interno degli spazi chiusi tende a essere più debole, e un sistema satellitare deve fare i conti con questa caratteristica in modo ancora più marcato rispetto a una rete tradizionale. Le microcelle Starlink puntano quindi a colmare questo divario, offrendo un supporto locale che completa il servizio senza sostituirlo. Il fatto che siano gli stessi utenti a poterle montare sul proprio tetto segna anche un cambio di approccio interessante. La copertura, in pratica, non dipenderebbe più soltanto dalle infrastrutture gestite dall’azienda ma anche da una rete diffusa di piccoli dispositivi collocati sulle abitazioni, pensati per migliorare la qualità del collegamento proprio dove serve di più.

Il passo successivo con i satelliti V2 nel 2027

Le microcelle rappresentano però solo una parte della strategia. Guardando un po’ più avanti, SpaceX ha già fissato un obiettivo preciso per il 2027, quando punta a portare in orbita i satelliti V2. Si tratta della nuova generazione della costellazione destinata alla telefonia mobile, e il dato che accompagna questo passaggio è decisamente significativo.

Secondo quanto previsto, i satelliti V2 offriranno una banda 40 volte superiore rispetto a quella attuale. Un salto di capacità di questa portata cambierebbe in modo sostanziale le prestazioni del servizio Starlink mobile, che potrebbe così gestire una quantità di dati molto più ampia rispetto a quanto avviene oggi. Messe insieme, le due iniziative descrivono un percorso piuttosto chiaro. Da una parte le microcelle installate sui tetti affrontano il problema della ricezione negli edifici e nelle aree urbane, dall’altra la futura costellazione V2 interviene sulla capacità complessiva della rete. Sul fronte orbitale la tappa indicata dall’azienda resta il 2027, anno in cui SpaceX conta di avviare la nuova generazione di satelliti con una banda 40 volte più ampia.

Fonte: TecnoAndroid