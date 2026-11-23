Con la One UI 9.5 Samsung si prepara a ritoccare due elementi che sugli smartphone esistono praticamente da sempre, cioè l’app Telefono e la Rubrica. Le funzioni individuate nel codice puntano a rendere le chiamate più sicure e la gestione dei contatti più comoda, e in un caso si vede chiaramente l’influenza di Google. Nei giorni scorsi sono già emerse anticipazioni su Bixby, Tastiera, Samsung Notes e altre applicazioni della casa coreana. Questa volta tocca agli strumenti più tradizionali del telefono.

App Telefono più sicura contro lo spoofing e Filtro chiamate personalizzabile

Lo scorso giugno Google ha portato sui Pixel una funzione capace di riconoscere le chiamate truffaldine, in particolare quelle in cui qualcuno sfrutta lo spoofing per far credere che la telefonata arrivi da un contatto salvato. Il sistema si appoggia a RCS per collegare l’origine della chiamata al dispositivo reale del contatto. Già al debutto Google aveva parlato di un’estensione ad altri produttori e ora sembra proprio che i Samsung Galaxy saranno tra i primi a beneficiarne. Nel codice della nuova interfaccia compare infatti una funzione dedicata alla verifica del dispositivo del chiamante, pensata per avvisare quando una chiamata potrebbe spacciarsi per uno dei contatti in rubrica.

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Il meccanismo è piuttosto lineare. Il telefono confronta le chiamate in arrivo con i contatti memorizzati e invia un messaggio nascosto tramite RCS per accertarsi che la telefonata parta davvero dallo smartphone di quella persona. L’operazione richiede fino a 48 byte di dati e, stando alle descrizioni trovate, nessuna informazione sui contatti o sul contenuto della conversazione viene inviata o caricata su server esterni. Se il chiamante non risulta verificabile, l’app segnala che la chiamata potrebbe essere pericolosa. Il controllo vale solo per i numeri salvati e serve una connessione RCS attiva. Per gli sconosciuti bisognerà continuare ad affidarsi ai consueti strumenti antispam.

Sempre sul fronte delle telefonate indesiderate, Samsung offre già il Filtro chiamate, che lascia rispondere un assistente basato sull’intelligenza artificiale incaricato di chiedere e trascrivere il motivo della chiamata. Oggi è possibile cambiare lingua, voce e velocità di lettura ma non il messaggio di benvenuto ascoltato da chi telefona. Con la One UI 9.5 questa limitazione, molto criticata dagli utenti, dovrebbe sparire. Il saluto iniziale diventerà personalizzabile, anche se con alcuni paletti. Saranno previste restrizioni sulle parole sensibili e il testo potrebbe passare da una revisione prima del salvataggio, tanto che tra i messaggi di errore compaiono avvisi sull’impossibilità di salvare il contenuto o sull’assenza di connessione.

Un widget per i contatti preferiti sulla falsariga di Pixel VIP

Su One UI 9.0 la Rubrica Samsung mette a disposizione due tipi di widget per la schermata home, entrambi pensati per chiamare direttamente senza passaggi intermedi. Il prossimo aggiornamento potrebbe spingersi molto oltre, con una soluzione simile a Pixel VIP, la funzione di Google che raccoglie in un unico spazio tutto ciò che riguarda le persone più importanti. Nel pacchetto di Samsung Personal Agent Core sono spuntate descrizioni che parlano proprio di un widget dedicato a un contatto speciale.

Il nuovo pannello dovrebbe mostrare chiamate, messaggi, riepiloghi delle conversazioni telefoniche, risposte suggerite, foto e compleanni. I riassunti aiuteranno a recuperare i punti chiave delle telefonate e dei messaggi non letti, mentre le risposte verranno proposte in base al contesto della conversazione. Quando durante una chiamata si fissano date e orari per un appuntamento, il widget suggerirà anche eventi da aggiungere al calendario dopo averli controllati. Circolano già i primi screenshot della novità, ma non è ancora chiaro se ci sarà il supporto a WhatsApp o ad altre app di messaggistica istantanea.

Tutte queste funzioni sono ancora in fase di test e non si sa se arriveranno subito su ogni dispositivo aggiornato o se alcune resteranno almeno per un periodo un’esclusiva della serie Galaxy S27. L’aggiornamento intermedio di Samsung dovrebbe infatti debuttare in versione stabile con Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra, mentre la versione beta potrebbe partire dalla serie Galaxy S26 nelle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid