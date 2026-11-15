Rockstar, l’ex artista: Sony e Microsoft pensano solo ai soldi

Un ex artista di Rockstar ha deciso di dire senza troppi giri di parole quello che pensa di Sony e Microsoft, accusando i due colossi delle console di non avere alcun interesse reale nel creare bei giochi. Secondo la sua lettura le due aziende pensano solo ai soldi, e proprio qui starebbe la differenza rispetto a Rockstar Games, lo studio in cui ha lavorato e di cui prova a spiegare il successo. Il confronto è diretto, quasi brutale, e mette da una parte la logica del profitto e dall’altra il modo di lavorare della casa che ha dato vita a una delle serie più famose di sempre.

Le parole dell’ex dipendente non arrivano in un momento qualsiasi. GTA 6 è ormai alle porte e con tutta probabilità si trasformerà in un successo commerciale senza precedenti per l’industria videoludica. Un contesto che rende la critica ancora più interessante, perché arriva da chi conosce dall’interno lo studio che si prepara a lanciare il titolo più atteso degli ultimi anni.

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Il metodo Rockstar raccontato da chi lo ha vissuto

Il cuore del discorso riguarda il modo in cui una software house sceglie le proprie priorità. Nella ricostruzione dell’ex artista la strada percorsa da Rockstar è diversa da quella delle due grandi aziende del settore, e proprio questa distanza viene indicata come uno dei motivi che hanno portato lo studio a ottenere i risultati che tutti conoscono. Sony e Microsoft, invece, vengono descritte come realtà in cui la parte economica pesa più di ogni altra considerazione, tanto da mettere in secondo piano la qualità dei giochi stessi.

Non si tratta quindi di una critica rivolta a un singolo titolo o a una decisione particolare. Nel mirino finisce il modus operandi complessivo dei due gruppi, cioè l’approccio generale con cui gestiscono lo sviluppo dei loro prodotti. Una posizione netta che inevitabilmente divide, visto che i due marchi sono da anni protagonisti assoluti del mercato delle console e controllano alcuni degli studi più importanti in circolazione. Il fatto che a parlare sia una persona passata per gli uffici di Rockstar aggiunge un peso particolare alle dichiarazioni. Non si tratta di un osservatore esterno ma di qualcuno che ha visto da vicino come nasce un progetto di quella portata, e che oggi usa quell’esperienza per mettere a confronto due filosofie molto diverse.

GTA 6 tra kolossal commerciale e gioco per appassionati

Il caso di GTA 6 diventa quasi l’esempio perfetto per inquadrare il ragionamento. Il nuovo capitolo della saga non si presenta soltanto come un semplice prodotto di intrattenimento destinato a una popolarità enorme. Il kolossal di Rockstar Games promette infatti di soddisfare anche i videogiocatori più incalliti, quelli che di solito sono i più esigenti e i meno disposti a chiudere un occhio davanti a un’opera costruita solo per vendere. In pratica il gioco punta a tenere insieme due anime che spesso faticano a convivere. Da una parte c’è il grande pubblico, pronto a comprare un titolo perché tutti ne parlano, dall’altra ci sono gli appassionati di lunga data che pretendono qualcosa di più di un nome famoso sulla copertina. Riuscire a parlare a entrambi è una sfida complicata per qualsiasi studio, figurarsi per un progetto con aspettative così alte.

Ed è proprio in questo equilibrio che si inserisce la riflessione dell’ex artista. Il prossimo capitolo della serie viene atteso come un fenomeno capace di muovere numeri fuori scala, ma anche come un titolo pensato per conquistare chi i videogiochi li vive come una vera passione. Una combinazione che, nelle parole di chi ha lavorato nello studio, rappresenta una parte importante della ricetta che ha reso Rockstar quello che è oggi, in netto contrasto con l’approccio attribuito a Sony e Microsoft.

Fonte: TecnoAndroid