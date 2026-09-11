STALKER 2, il CEO spiega perché non ha rimandato il lancio

Il lancio di STALKER 2: Heart of Chornobyl è finito nella memoria collettiva dei giocatori più per i problemi tecnici che per altro, e a distanza di tempo la domanda arriva quasi da sola: perché GSC Game World non ha aspettato ancora un po’ prima di mettere il gioco sul mercato, magari arrivando già in quelle condizioni raggiunte oggi grazie agli aggiornamenti? Il CEO e direttore del progetto, Ievgen Grygorovych, ha risposto alla Gamescom 2026, e la sua spiegazione ha poco a che vedere con la fretta.

Il punto centrale, secondo Grygorovych, è che tenere un gioco chiuso dentro allo studio per anni non lo rende automaticamente migliore. Serve qualcosa che dall’interno non arriva mai: il feedback di chi gioca davvero. “Per rendere qualcosa migliore, è necessario ricevere feedback, e questo feedback deve essere fresco”, ha detto. Tradotto: le scelte creative, le priorità, le correzioni prendono forma nel confronto con una community attiva, non nelle riunioni interne prolungate all’infinito.

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Il fattore economico dietro alla scelta di GSC Game World

Poi c’è la parte meno romantica della vicenda, quella che riguarda i soldi. GSC Game World avrebbe dovuto finanziare altri anni di lavoro senza incassare nulla, tenendo in piedi un team intero su un prodotto ancora invisibile. “Dal punto di vista commerciale è anche impossibile, perché è molto costoso fare altri due anni di lavoro… nella maggior parte dei casi è irrealistico”, ha spiegato il dirigente. Non è una posizione difensiva, più una constatazione contabile: pochi studi possono permettersi quel margine, e chi ci prova spesso non arriva alla fine.

Nel caso specifico di STALKER 2 il quadro era complicato ben oltre la media. Lo studio ucraino stava lavorando al gioco quando l’invasione russa dell’Ucraina ha bloccato tutto, costringendo parte del team a lasciare Kyiv. A quel punto sono arrivati anche un incendio devastante negli uffici e una serie di fughe di informazioni sul progetto. Il gioco ha visto la luce dopo diversi rinvii, e ogni singolo rinvio portava con sé una zavorra che nessun piano di sviluppo può prevedere.

Un mercato che non perdona, e i compromessi necessari

Grygorovych ha però tenuto a precisare che la decisione non è stata dettata soltanto dalle disgrazie interne. C’entra anche lo stato generale dell’industria videoludica, che negli ultimi tempi non offre esattamente un contesto rassicurante. “Bisogna sempre trovare dei compromessi che permettano di offrire la migliore esperienza possibile con ciò che si ha a disposizione”, ha detto, descrivendo lo sviluppo come una ricerca continua di equilibrio.

Il passaggio più diretto arriva subito dopo. “Ogni sviluppatore vorrebbe avere una quantità infinita di tempo, ma il mercato intorno a noi è terribile: ci sono molti licenziamenti e gli studi stanno chiudendo. Quindi, in realtà, lo stato del mercato non è molto promettente. Stiamo semplicemente cercando di trovare la migliore configurazione possibile”. Parole che spiegano bene perché la finestra di uscita, per uno studio con quella storia alle spalle, non era davvero negoziabile.

Il risultato di questa filosofia si vede nel lavoro fatto dopo il debutto. Gli aggiornamenti hanno progressivamente ripulito e stabilizzato l’esperienza, fino ad arrivare al recente update 2.0, un pacchetto molto corposo che ha rimesso mano a diversi aspetti del gioco. Un percorso che, nella logica descritta dal CEO, è esattamente quello previsto: lanciare, ascoltare, correggere.

L’aggiornamento 2.0 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato pubblicato di recente e ha accompagnato il debutto dell’espansione Cost of Hope, presentata anche con un trailer dedicato. Per chi ha vissuto la Zona nei giorni difficili del lancio, il confronto con la versione attuale racconta meglio di qualsiasi dichiarazione quanto terreno sia stato recuperato.