ST Catania, l’acqua frena la fabbrica di chip: un terzo dei wafer

La fabbrica di chip di ST a Catania deve fare i conti con un problema che non riguarda macchinari o competenze tecniche ma una risorsa molto più elementare, cioè l’acqua. Il grande polo tecnologico siciliano, pensato per realizzare chip a partire da wafer al carburo di silicio, ha avviato da poco la produzione campione. Eppure la disponibilità idrica attuale permette di lavorare soltanto 5.000 wafer a settimana, mentre il progetto originale ne prevede 15.000.

Si tratta di una distanza tutt’altro che marginale. Per portare l’impianto a regime serve infatti una quantità d’acqua che al momento non ha ancora una provenienza chiara. Nessuno sa con precisione da dove arriveranno i volumi necessari a sostenere i ritmi pianificati, e questo apre uno scenario poco rassicurante per uno stabilimento costruito con ambizioni importanti. Il rischio concreto è che la struttura etnea finisca per produrre meno di quanto era stato preventivato.

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I numeri dei wafer che non tornano

Basta mettere uno accanto all’altro i due valori per capire la portata della questione. Con le risorse idriche disponibili oggi lo stabilimento ST riuscirebbe a coprire circa il 33% della capacità prevista dal piano. In pratica mancano all’appello 10.000 wafer ogni settimana, ovvero il doppio di quelli che l’impianto può effettivamente gestire nelle condizioni attuali. Per raggiungere l’obiettivo dichiarato servirebbe dunque triplicare il volume lavorato, e con esso anche l’approvvigionamento idrico.

Il dato pesa ancora di più se si considera la natura del sito. Non si parla di una linea produttiva qualsiasi ma di un super polo tecnologico dedicato a una lavorazione specifica, quella dei chip ricavati dal carburo di silicio. Un impianto di questo tipo è dimensionato su volumi precisi e ogni scostamento rispetto alle previsioni si traduce in una capacità produttiva sottoutilizzata. Avere strutture pronte per 15.000 wafer e poterne alimentare solo un terzo significa, di fatto, lasciare ferma una parte consistente del potenziale.

La risorsa idrica come vero collo di bottiglia

La fase attuale, quella della produzione campione, rappresenta il primo passo operativo della fabbrica. È il momento in cui le linee vengono avviate e testate, con volumi ancora contenuti. Il salto verso la piena capacità però è proprio il punto in cui la disponibilità d’acqua diventa decisiva, perché all’aumentare dei wafer lavorati cresce in proporzione anche il fabbisogno idrico dello stabilimento catanese.

Ed è qui che il quadro si complica. Finché non verrà individuata una fonte in grado di garantire i volumi richiesti, il polo di Catania resterà vincolato a una soglia ben lontana da quella immaginata in fase di progettazione. La tecnologia c’è, gli impianti pure, ma senza una soluzione sul fronte dell’approvvigionamento idrico l’impianto non potrà esprimere tutto quello per cui è stato costruito. Al momento la capacità effettiva si ferma a 5.000 wafer settimanali e la provenienza dell’acqua necessaria per arrivare ai 15.000 previsti non è ancora stata chiarita, con la concreta possibilità che la fabbrica produca meno di quanto stabilito nei piani iniziali.

Fonte: TecnoAndroid