Gli aggiornamenti di Windows rilasciati a partire dal 13 ottobre 2026 stanno creando più di un grattacapo a chi gestisce Microsoft SQL Server, che può rallentare in modo progressivo fino a compromettere la stabilità dei sistemi abituati a interrogare database esterni. Microsoft ha confermato il problema e sta preparando una patch urgente. Il meccanismo è piuttosto subdolo: alcune connessioni restano aperte anche dopo la fine delle query, si accumulano e consumano risorse. Il difetto riguarda diverse versioni di Windows 10, Windows 11 e Windows Server, con ricadute che per le infrastrutture aziendali possono essere tutt’altro che trascurabili.

Da decenni SQL Server permette di interrogare origini dati remote, anche quando si basano su tecnologie diverse da quelle di Redmond. È una funzione preziosa per tenere insieme gestionali, sistemi di reportistica e archivi distribuiti. Ed è proprio qui che si è inceppato qualcosa dopo il Patch Tuesday di ottobre 2026. Non si tratta quindi di un rallentamento generico del motore SQL ma di un’anomalia precisa nella gestione dei collegamenti verso database esterni.

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Il nodo dei linked server e le versioni coinvolte

Il problema è stato individuato nelle interrogazioni che sfruttano i linked server, la funzionalità che consente a SQL Server di lavorare su fonti remote tramite provider OLE DB. Tra i database citati esplicitamente ci sono Oracle e PostgreSQL, anche se l’elenco non esclude altri prodotti. In condizioni normali il provider gestisce la comunicazione con il database remoto e la connessione può restare disponibile per operazioni successive. Quando non serve più, però, le risorse andrebbero rilasciate correttamente.

Dopo l’installazione degli aggiornamenti incriminati questo passaggio salta. Alcune connessioni persistenti sopravvivono alle query che le hanno generate e il risultato si vede col tempo. Un server che dopo il riavvio sembra perfettamente efficiente comincia a rallentare man mano che il numero di connessioni cresce, e nelle installazioni con frequenti interrogazioni fra database diversi l’effetto può diventare molto evidente.

I pacchetti da cui può partire l’anomalia sono gli aggiornamenti cumulativi distribuiti tutti il 13 ottobre 2026. Per Windows Server 2025 si tratta di KB5126646, per Windows Server 2022 di KB5126655 e per Windows Server 2019 di KB5126651, lo stesso codice che interessa anche Windows 10 1809 / LTSC 2019. Windows Server 2016 riceve KB5126868, mentre Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2012 sono coinvolti rispettivamente con KB5126836 e KB5126835. Sul fronte Windows 11 la versione 26H1 è legata a KB5127646, le versioni 25H2 e 24H2 condividono KB5127648 e la 23H2 fa riferimento a KB5126653.

Come accorgersene e cosa fare in attesa della correzione

Il primo controllo consiste nell’individuare i server collegati configurati nell’istanza. SQL Server espone queste informazioni nella vista di catalogo sys.servers, che mostra nome del collegamento, prodotto remoto e provider usato. Basta una query come SELECT name, product, provider, datasource FROM sys.servers WHERE islinked = 1 per ottenere l’elenco in pochi istanti. Il passo successivo è osservare le sessioni aperte direttamente sui database remoti e confrontarle con le attività realmente in corso. Su PostgreSQL torna utile la vista pgstatactivity, mentre su Oracle si possono consultare le viste dinamiche dedicate alle sessioni come V$SESSION, a patto di avere i privilegi adeguati.

Un numero crescente di sessioni inattive che restano in piedi anche a interrogazioni concluse è un indizio da approfondire. Serve comunque un po’ di prudenza nella lettura dei dati perché il riutilizzo delle connessioni e il connection pooling possono mantenere aperte alcune sessioni in modo del tutto legittimo.

Microsoft ha annunciato una correzione straordinaria fuori dal normale ciclo di rilascio. Nel frattempo suggerisce come rimedio temporaneo di chiudere le connessioni inattive oppure di riavviare il servizio SQL Server. Entrambe le strade vanno percorse con cautela negli ambienti di produzione, visto che possono interrompere interrogazioni e transazioni ancora in esecuzione. Per seguire gli sviluppi e capire quando arriverà la soluzione definitiva gli amministratori possono tenere d’occhio la dashboard ufficiale Windows Release Health.

L’episodio segue un’altra anomalia che aveva già colpito SQL Server su Windows Server 2025. In quel caso Microsoft aveva segnalato crash legati alla gestione della memoria nelle applicazioni che utilizzano Address Windowing Extensions e la policy Lock Pages in Memory.

Fonte: TecnoAndroid