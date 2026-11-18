Il sistema di esperienza nei dungeon di World of Warcraft: Forever cambia di nuovo, a sole 24 ore dalla modifica precedente. Blizzard ha infatti rilasciato nuovi hotfix per correggere una restrizione che, per ammissione degli stessi sviluppatori, non aveva centrato l’obiettivo. Il tema circola da parecchio tempo nella community, già dalla fase di Beta, e lo studio ha dimostrato di seguire con attenzione i commenti dei giocatori, al punto da intervenire due volte in rapida successione.

Dal bonus del 50% all’annullamento dei punti esperienza

Per capire cosa sia successo bisogna fare un piccolo passo indietro. I punti esperienza ottenuti nei dungeon di World of Warcraft: Forever erano diventati un argomento molto discusso dopo una serie di ridimensionamenti decisi da Blizzard, che avevano lasciato parecchi giocatori insoddisfatti. Lo studio ha ascoltato le lamentele e ha introdotto un aumento del 50% dell’esperienza guadagnata eliminando i nemici all’interno delle istanze. Una notizia accolta bene, almeno all’inizio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Insieme al bonus, però, è arrivata anche un’altra novità decisamente meno gradita. Gli sviluppatori hanno stabilito che l’XP concessa da un nemico in un dungeon venisse azzerata del tutto se nel gruppo era presente un personaggio di livello troppo alto rispetto all’avversario. Un meccanismo pensato per limitare certe pratiche, ma che nei fatti ha finito per penalizzare anche chi giocava in modo del tutto normale. Le reazioni non si sono fatte attendere e Blizzard ha deciso di rimettere mano alla questione quasi subito.

La correzione arriva con i nuovi hotfix

A spiegare la situazione è stato Clay Stone, associate production director del gioco, con un messaggio pubblicato sui social: “Abbiamo appena apportato una modifica per allentare le recenti restrizioni sull’esperienza ottenuta dai nemici nei dungeon di WoW: Forever. Ora l’annullamento dovrebbe verificarsi molto meno spesso”. Un ringraziamento ai giocatori per i loro riscontri e un rimando al post ufficiale completavano il messaggio.

Nel post ufficiale gli sviluppatori sono entrati più nel dettaglio. “Ieri abbiamo aggiornato il gameplay nei dungeon in modo che l’esperienza concessa da un nemico in un’istanza venisse annullata se nel gruppo era presente un giocatore di livello elevato e il nemico risultava irrilevante per quel giocatore”, si legge. “In alcuni dungeon la nuova restrizione non ha centrato l’obiettivo a causa della fascia di livello complessiva dei nemici presenti”. Proprio per questo motivo sono stati pubblicati i nuovi hotfix, che rendono il vincolo molto meno severo.

Il funzionamento attuale è piuttosto semplice. “Con gli hotfix ora attivi abbiamo introdotto un’ulteriore modifica a questa restrizione, facendo sì che l’annullamento dell’esperienza scatti solo quando il giocatore di livello alto supera di oltre 12 livelli quello dei nemici”, hanno precisato da Blizzard. In pratica la penalità resta in piedi ma colpisce soltanto i casi davvero sbilanciati, lasciando più margine a chi affronta i dungeon in gruppi misti.

La community di World of Warcraft: Forever approva

La risposta dei fan è stata largamente positiva. Sotto il post ufficiale sul forum un utente ha scritto che secondo lui “questa era l’unica cosa necessaria per rendere fantastica la modifica”, aggiungendo che una soglia di 12 livelli è sufficiente per frenare il boosting, cioè la pratica di farsi trascinare da personaggi molto più forti per salire di livello in fretta, senza però creare problemi a chi prova semplicemente a completare le missioni nei megadungeon. Un altro commento è stato ancora più diretto: “Grazie. Così è più ragionevole”.

Il clima appare simile anche in altre community online dedicate a World of Warcraft: Forever, tra cui Reddit, dove la nuova regola sull’esperienza nei dungeon è stata accolta con evidente sollievo. C’è persino chi ha scelto l’ironia per commentare la vicenda, scrivendo: “Bene ragazzi, ora troviamo qualcos’altro di cui lamentarci”.

Fonte: TecnoAndroid