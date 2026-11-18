Apple ha presentato un nuovo studio scientifico dedicato agli strumenti di intelligenza artificiale per la salute, con un obiettivo piuttosto concreto: capire come le persone li usano davvero nella vita di tutti i giorni, così da renderli più efficaci e più semplici da utilizzare. L’iniziativa si chiama Health AI Usage Study e nasce dalla collaborazione con OpenEvidence, una piattaforma di intelligenza artificiale clinica già adottata dai professionisti sanitari, che attinge le proprie informazioni mediche da fonti autorevoli come The New England Journal of Medicine.

Il cuore del progetto è una nuova app di ricerca, già disponibile per il download. E le ambizioni non sono certo modeste, visto che il colosso tecnologico punta a coinvolgere fino a 200.000 partecipanti. Numeri importanti, che danno l’idea di quanto Apple voglia raccogliere un quadro ampio e realistico del rapporto tra utenti e assistenti digitali in ambito medico.

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Chi può partecipare allo studio e quali dati entrano in gioco

Per prendere parte all’Health AI Usage Study servono alcuni requisiti precisi. Bisogna risiedere negli Stati Uniti e avere almeno 21 anni, oltre a possedere iPhone 15 Pro o un modello successivo aggiornato a iOS 26 o a versioni più recenti. Chi resta fuori da questi paletti, almeno per ora, non potrà contribuire alla sperimentazione.

C’è poi un aspetto interessante legato alla condivisione delle informazioni personali. I partecipanti possono scegliere liberamente se mettere a disposizione o meno i dati raccolti da Apple HealthKit, come i livelli di attività fisica, la qualità del sonno e i risultati degli esami di laboratorio. Si tratta di un’opzione facoltativa, pensata per offrire un contesto più ricco attorno allo stato di salute di ciascun utente e rendere così le risposte più pertinenti.

Domande semplici e risposte senza gergo medico

Il funzionamento dell’app è abbastanza intuitivo. Gli utenti pongono domande di carattere medico scrivendo dei messaggi di testo, ad esempio chiedendo come migliorare la salute del proprio cuore, come mostrano le schermate dell’applicazione. A quel punto ricevono risposte formulate in un linguaggio accessibile, lontano dai tecnicismi che spesso rendono le informazioni sanitarie difficili da digerire, accompagnate da collegamenti a fonti cliniche revisionate da esperti.

L’idea di fondo è chiara. Apple intende sfruttare i dati raccolti durante lo studio per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per la salute capaci di fornire informazioni rilevanti, facili da comprendere e soprattutto utilizzabili nella pratica. Non basta insomma che una risposta sia corretta, deve anche essere chiara e tradursi in qualcosa di concreto per chi la legge.

Privacy, Siri e Apple Intelligence restano fuori

Sul fronte della riservatezza l’azienda ha voluto mettere subito le cose in chiaro. L’app di ricerca non è integrata con Siri né con Apple Intelligence, e i dati dei partecipanti rimarranno confidenziali. Non verranno inoltre utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale, un dettaglio tutt’altro che secondario quando si parla di informazioni sanitarie così delicate.

A spiegare la filosofia dietro il progetto è stata Sumbul Desai, medico e vicepresidente Salute e Fitness di Apple. In una dichiarazione ufficiale ha sottolineato che l’innovazione responsabile, secondo l’azienda, parte dal rigore scientifico e da solide basi cliniche. Ha poi aggiunto che i risultati dello studio contribuiranno a far progredire il più ampio dibattito scientifico e a garantire che, man mano che la tecnologia si evolve, si continuino a costruire strumenti affidabili in grado di sostenere davvero le persone in ogni fase del loro percorso di salute.

Fonte: TecnoAndroid