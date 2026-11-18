Correggere la vulnerabilità sfruttata per entrare in un server Linux potrebbe non bastare a cacciare chi è già dentro. Una nuova indagine di Microsoft Security Research documenta l’impiego di GSocket come strumento di accesso remoto persistente su macchine compromesse. Il sistema continua a rispondere ai comandi degli aggressori anche dopo l’applicazione delle patch.

Il paradosso è che GSocket non nasce come malware. Si tratta di un progetto open source sviluppato da The Hacker’s Choice per creare collegamenti cifrati tra sistemi anche in presenza di firewall e NAT. La sua architettura è pensata per semplificare l’amministrazione remota, ma fa gola anche ai gruppi criminali. Secondo Microsoft il tool viene sfruttato sempre più spesso per mantenere il controllo di una macchina senza esporre porte in ingresso e senza dover gestire un server di comando e controllo (C2) dedicato.

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Anche i numeri raccontano bene la portata del fenomeno. Secondo la telemetria di Microsoft Defender for Endpoint, tra marzo e agosto 2026 i dispositivi con rilevamenti legati a GSocket sono cresciuti del 356%. Le applicazioni Web e gli ambienti di hosting pesano per l’87% degli incidenti classificati. Il dato riguarda da vicino chi gestisce server Apache, applicazioni PHP e piattaforme cPanel.

Come GSocket aggira firewall e NAT

Una classica connessione SSH richiede che il client riesca a raggiungere il server, direttamente o tramite un intermediario. GSocket ribalta lo schema: entrambi gli estremi aprono connessioni in uscita verso la Global Socket Relay Network (GSRN), una rete pubblica di relay che mette in contatto i due sistemi. Tutto parte da un segreto condiviso, da cui il software ricava gli identificativi di connessione e il materiale necessario per l’autenticazione. Il relay abbina le sessioni e permette di stabilire un canale cifrato da un capo all’altro. L’operatore non ha nemmeno bisogno di conoscere l’indirizzo IP pubblico della macchina remota.

Le conseguenze per la sicurezza sono evidenti. L’aggressore può raggiungere il sistema compromesso anche se questo si trova dietro NAT, cambia indirizzo IP o non espone alcuna porta di amministrazione. Le regole che bloccano il traffico in ingresso non servono a nulla, perché è il server stesso ad avviare la comunicazione verso l’esterno. La stessa infrastruttura pubblica finisce così per servire tanto scopi legittimi quanto attività malevole.

Dalla falla Web alla backdoor che sopravvive alle patch

Microsoft ha ricostruito una sequenza che si ripete con una certa regolarità. Gli attaccanti sfruttano una vulnerabilità di remote code execution (RCE) in un’applicazione esposta su Internet ed eseguono comandi con i privilegi dell’account del servizio Web. Con curl scaricano uno script che riconosce l’architettura della macchina, recupera il client GSocket adatto e lo prepara all’esecuzione. Tra i percorsi osservati compare /dev/shm, una directory solitamente associata a un filesystem temporaneo residente in memoria.

Una volta attivo il canale remoto, la backdoor diventa indipendente dall’applicazione vulnerabile. Correggere il CMS, aggiornare un plugin o riavviare Apache non chiude l’accesso abusivo. Per passare inosservati, gli aggressori assegnano ai processi nomi che richiamano componenti del kernel o servizi Linux autentici. Questa tecnica di mascheramento è già stata vista in altre campagne.

Tra gli incidenti legati ad applicazioni Web e hosting, il 63,9% coinvolge applicazioni PHP e ambienti cPanel, mentre il 24,3% riguarda Apache. I settori più colpiti sono istruzione e ricerca (30,7%), seguiti da tecnologia e telecomunicazioni (22,9%). Questi dati provengono dalla telemetria Microsoft e non rappresentano una misura universale delle compromissioni Linux. Esistono analogie con Outlaw, il malware che attacca server Linux via SSH. GSocket però può trasformare una singola violazione in un accesso continuativo senza bisogno di un’infrastruttura controllata direttamente dai criminali.

Come scovare GSocket e ridurre i rischi

Individuare la minaccia non è affatto banale. Gli eseguibili possono assumere nomi diversi e i file usati durante l’installazione possono essere cancellati. Per questo i tecnici Microsoft consigliano di analizzare le connessioni in uscita e la genealogia dei processi avviati da Apache, PHP FPM o altri servizi Web. Vanno esaminate anche le attività cron e le unità systemd aggiunte di recente, oltre agli eseguibili nelle directory temporanee e agli script di inizializzazione delle shell.

Microsoft ha pubblicato indicatori di compromissione e query KQL per Microsoft Defender XDR, con hash, percorsi sospetti e domini usati per distribuire i componenti GSocket. Questi elementi non bastano da soli a dimostrare un’intrusione, dato che il progetto ha anche impieghi del tutto legittimi.

Sul fronte della prevenzione, Microsoft suggerisce politiche restrittive sul traffico in uscita, il cosiddetto egress filtering. A queste si aggiungono il controllo delle modifiche ai meccanismi di avvio automatico e, dove possibile, il blocco dell’esecuzione di programmi dalle directory temporanee. Resta fondamentale aggiornare kernel, applicazioni e componenti esposti. Un aggressore con un canale remoto indipendente può però continuare a operare anche quando i componenti sfruttati per l’attacco tornano perfettamente aggiornati.

Fonte: TecnoAndroid