Sony Pictures ha confermato il ritorno di Spider Man: Brand New Day nelle sale con una versione estesa che include scene inedite. Il film con Tom Holland tornerà sul grande schermo il 4 dicembre, appena due settimane prima dell’uscita di Avengers: Doomsday, e la scelta dei tempi non sembra affatto casuale. Le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane di novembre avevano già anticipato questa possibilità, e ora è arrivata la conferma ufficiale.

L’annuncio è passato dai canali social dello studio con un messaggio piuttosto giocoso. “Benvenuti in un Brand New Day tutto nuovo”, ha scritto Sony Pictures, aggiungendo che il film dei record tornerà al cinema il 4 dicembre con un’edizione estesa arricchita da nuove scene e da “un paio di sorprese in più”. Sul contenuto di queste aggiunte, per ora, non è trapelato nulla.

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Claire Temple e il possibile legame con Doom

Sulle novità della extended cut c’è il massimo riserbo, ma qualche ipotesi sensata si può fare. Sarebbe davvero strano se tra le sequenze recuperate non comparisse la Claire Temple di Rosario Dawson. L’attrice, nota anche per il ruolo in Ahsoka, non aveva nascosto di essere stata esclusa dal montaggio finale del film, e proprio questa trasparenza lascia pensare che il suo personaggio possa trovare finalmente spazio nella nuova versione.

Anche le famose sorprese potrebbero avere a che fare con Avengers: Doomsday. La scena dopo i titoli di coda di Brand New Day lascia intendere che Doom sia sulle tracce di Spidey. Non solo. Grazie al materiale bonus di Avengers: Endgame Encore si sa già che anche Hulk era finito nel mirino del supercattivo. Mettere insieme i pezzi viene quasi naturale, soprattutto con il nuovo capitolo dei Vendicatori ormai alle porte.

Un’occasione per consolidare il record al botteghino

Il ritorno nelle sale rappresenta anche un’opportunità concreta sul piano degli incassi. Con circa 2,2 miliardi di euro raccolti in tutto il mondo, Spider Man: Brand New Day occupa attualmente la posizione di terzo film con il maggior incasso di sempre, e questa riedizione potrebbe aiutarlo a blindare quel piazzamento. Almeno per qualche settimana, visto che l’arrivo di Doomsday potrebbe rimescolare le carte della classifica.

Il cast del film riunisce Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink e Jon Bernthal. La storia segue Peter Parker alle prese con un mondo che non ricorda più che sotto la maschera dell’Uomo Ragno si nasconde proprio lui. Una condizione già complicata di per sé, a cui si aggiunge la lotta contro una minaccia terrificante che il protagonista non riesce nemmeno a vedere. Quella presenza invisibile, come ormai sanno gli spettatori che hanno già visto il film, si è rivelata essere Jean Grey. Un colpo di scena che ha aperto prospettive interessanti per il futuro del franchise, tanto che Sadie Sink è stata in seguito annunciata ufficialmente come parte del cast del film sugli X Men in programma per il 2028.

Fonte: TecnoAndroid