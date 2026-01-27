Spotify trasforma i prompt testuali in musica su misura

Spotify sta cambiando ancora una volta il modo in cui ci rapportiamo alla musica, e questa volta lo fa con un approccio decisamente più interattivo e personalizzato grazie all’intelligenza artificiale. L’ultima novità prende il nome di Prompted Playlist, una funzione che va oltre le semplici playlist automatiche a cui la piattaforma ci ha abituato: invece di scegliere un genere o un mood preimpostato, qui sei tu a dettare le regole del gioco, scrivendo un prompt testuale che definisce esattamente che tipo di musica vuoi ascoltare. In pratica, l’algoritmo diventa uno strumento su misura, modellabile secondo le tue indicazioni, piuttosto che un’entità che decide da sola cosa proporti.

Spotify spinge sull’AI creativa e rende le playlist più personalizzabili

La vera differenza rispetto alle playlist tradizionali è tutta qui: il punto di partenza non è più “ascolta questo genere” o “ecco cosa è popolare oggi”, ma un input creativo, preciso o persino nostalgico. Vuoi riascoltare canzoni che hai salvato ma mai realmente esplorato? Oppure ricreare la colonna sonora di un periodo particolare della tua vita, o di una serie TV che ti ha appassionato? Prompted Playlist ti permette di farlo, sfruttando non solo la tua cronologia personale ma anche dati aggiornati su tendenze, classifiche e cultura pop. Ogni playlist può essere aggiornata automaticamente, giorno dopo giorno o settimana dopo settimana, e il prompt resta modificabile in qualsiasi momento, così la playlist evolve insieme a te, diventando qualcosa di vivo e dinamico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Spotify ha anche introdotto un elemento di trasparenza interessante: ogni brano inserito nella playlist viene accompagnato da una breve spiegazione sul perché è stato scelto. Questo è un dettaglio che trasforma l’esperienza da passiva a consapevole, mostrando chiaramente il “ragionamento” dietro le scelte dell’algoritmo, quasi come fanno alcuni chatbot AI che spiegano i loro passaggi. Durante i test, molti utenti hanno sfruttato questa funzione per riscoprire vecchi brani, evitare canzoni ascoltate fino alla nausea, creare mix senza testi per concentrarsi o combinare artisti affermati con trend recenti.

Come funzionano le nuove Prompted Playlist con AI

Va detto che le Prompted Playlist non sostituiranno l’AI Playlist classica: quest’ultima resta disponibile come soluzione più immediata e leggera per chi vuole suggerimenti rapidi. La differenza principale sta nel livello di controllo e nella profondità dei dati utilizzati: con la versione “prompted” puoi fare richieste più articolate e complesse, mentre la classica rimane un’opzione veloce per ascoltare musica senza troppe personalizzazioni.

Per provare la funzione, una volta disponibile, basterà selezionare “Crea” nell’app e scegliere Prompted Playlist. Il rollout è previsto entro fine gennaio per gli abbonati Premium negli Stati Uniti e in Canada, dopo una fase di test in Nuova Zelanda. Nessuna indicazione per l’Europa al momento, ma ciò che emerge chiaramente è come Spotify stia cercando di ripensare il rapporto con gli utenti, mettendo l’AI a servizio della creatività personale e non solo della comodità algoritmica. È un piccolo grande passo verso playlist che si modellano su chi le ascolta, trasformando lo streaming musicale in un’esperienza più interattiva e su misura.