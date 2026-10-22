Spotify su Android Automotive debutta sulle Audi con Jam e DJ

Spotify ha cominciato a distribuire su alcuni modelli Audi una nuova versione della propria applicazione, costruita su misura per Android Automotive. Non si tratta del solito adattamento dell’app pensata per il telefono ma di un software progettato per vivere dentro l’auto, con un’interfaccia dedicata e un legame molto più stretto con i sistemi di bordo.

Vale la pena fare un piccolo passo indietro, perché i due nomi si somigliano parecchio e la confusione è dietro l’angolo. Android Auto fa girare le app sullo smartphone e si limita a proiettarne l’interfaccia sullo schermo della vettura. Android Automotive invece funziona direttamente sull’hardware dell’auto. Questo significa che sulle vetture che lo adottano Spotify può essere avviato e utilizzato in totale autonomia dal sistema di bordo, anche quando nessun telefono è collegato.

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Un’interfaccia costruita apposta per l’abitacolo

Credits: TecnoAndroid

Il lavoro dietro questa versione è durato oltre un anno. La piattaforma di streaming ha deciso di non accontentarsi dei template standard che Google mette a disposizione e ha preferito realizzare un’interfaccia specifica per l’auto. Dentro ci sono i menu e i suggerimenti personalizzati tipici di Spotify, affiancati da un’integrazione più profonda con il display e con i comandi vocali della vettura. Insomma, l’esperienza somiglia molto di più a quella che gli utenti conoscono già, solo che stavolta abita direttamente nel cruscotto.

Anche l’accesso è stato semplificato parecchio. Il login è pensato per essere effettuato una sola volta, inquadrando un codice QR oppure inserendo un codice di associazione, e il gioco è fatto. Da quel momento l’app è in grado di riprendere in automatico la riproduzione all’avvio dell’auto, senza costringere nessuno a recuperare il cellulare dalla tasca o dalla borsa ogni volta che si sale a bordo.

Comandi vocali, DJ e musica condivisa con i passeggeri

Credits: TecnoAndroid

Mentre si guida le mani possono restare sul volante. Basta pronunciare “Hey Audi” oppure dialogare direttamente con Spotify DJ per cercare brani e ricevere consigli musicali senza dover toccare lo schermo. Un dettaglio che sembra piccolo ma che, nella pratica quotidiana, fa la differenza tra un gesto distratto e uno sguardo che resta sulla strada.

Poi c’è Spotify Jam, probabilmente la funzione più simpatica del pacchetto. Gli altri occupanti dell’auto, per esempio chi siede sul sedile del passeggero, possono scansionare un QR code con il proprio smartphone ed entrare nella sessione condivisa. A quel punto hanno la possibilità di aggiungere canzoni alla coda di riproduzione senza mettere mano all’infotainment. Niente più passaggi di telefono di mano in mano o discussioni su chi debba armeggiare con il display centrale.

Cosa cambia tra auto ferma e in movimento

L’applicazione si comporta in modo diverso a seconda della situazione. Quando la vettura è parcheggiata oppure quando si sta ricaricando un’auto elettrica, sul display principale diventano disponibili i video musicali, i podcast in formato video e i testi dei brani sincronizzati in tempo reale. Si tratta di contenuti che trasformano le soste in momenti un po’ più piacevoli, soprattutto durante le attese alla colonnina.

Appena si riparte, però, tutto questo sparisce dallo schermo del guidatore. Video e testi vengono rimossi proprio per ridurre al minimo le distrazioni al volante, lasciando spazio soltanto ai controlli essenziali per la riproduzione musicale e ai comandi vocali, mentre la nuova app di Spotify per Android Automotive continua il suo rilascio sulle vetture Audi interessate.

Fonte: TecnoAndroid