PS5 jailbreak: prezzi alle stelle per le console non aggiornate

Il jailbreak di PS5 sta avendo un effetto piuttosto curioso sul mercato dell’usato, dove le console ancora ferme ai vecchi firmware vengono cercate con una certa insistenza e i prezzi salgono di conseguenza. La procedura si sta diffondendo con una rapidità notevole e questo basta a spiegare perché in tanti si siano messi a caccia di una PlayStation 5 che non abbia mai ricevuto gli ultimi aggiornamenti di sistema.

Il punto centrale riguarda i requisiti, che risultano particolarmente accessibili. Quando un’operazione del genere diventa alla portata di molti, la platea interessata si allarga in fretta e non resta confinata a un gruppo ristretto di appassionati con competenze tecniche elevate. Ed è proprio qui che entra in gioco il mercato di seconda mano, perché per sfruttare la procedura serve una macchina con il software giusto, cioè una versione precedente rispetto a quelle più recenti.

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Perché le PS5 non aggiornate valgono di più

Il meccanismo è abbastanza intuitivo. Una PS5 non aggiornata diventa improvvisamente un oggetto ricercato, perché rappresenta la condizione necessaria per eseguire il jailbreak. Chi ha già aggiornato la propria console di fatto si ritrova tagliato fuori, e l’unica strada percorribile diventa quella di procurarsi un modello rimasto indietro con il firmware. La domanda si concentra quindi su una fetta specifica di unità disponibili, che per forza di cose non è infinita.

Quando molte persone vogliono la stessa cosa e l’offerta è limitata, il risultato non sorprende. I prezzi dell’usato stanno raggiungendo cifre definite folli, con una dinamica che ricorda quella dei beni da collezione più che quella di una normale console di seconda mano. Una PlayStation 5 che fino a poco tempo fa sarebbe stata venduta senza troppe pretese oggi può trasformarsi in un piccolo affare per chi la mette in vendita, a patto che il software installato sia quello giusto.

Una corsa che cambia le regole della seconda mano

Di solito, nel mercato dell’usato, una console aggiornata è considerata un vantaggio. Significa avere a disposizione le ultime funzioni, la piena compatibilità con i giochi più recenti e tutte le correzioni rilasciate nel tempo. Con la diffusione del jailbreak la prospettiva si ribalta, almeno per una parte degli acquirenti, che vedono nel firmware datato il vero valore aggiunto della macchina. Un dettaglio che normalmente passerebbe inosservato diventa così il fattore decisivo nella trattativa.

Questa situazione sta generando una vera e propria corsa alle PS5 con i vecchi firmware, alimentata proprio dalla facilità con cui la procedura può essere portata a termine. Più il jailbreak si diffonde, più cresce il numero di persone che vogliono provarlo, e più aumenta la pressione su quelle poche console rimaste con il software adatto. È un circolo che si autoalimenta e che, almeno per ora, continua a spingere verso l’alto le richieste economiche di chi vende.

Chi possiede una PlayStation 5 mai aggiornata si ritrova quindi tra le mani un oggetto che, sul mercato di seconda mano, vale sensibilmente più di quanto avrebbe valso in condizioni normali. Il motivo sta tutto nella combinazione tra una procedura sempre più diffusa, requisiti alla portata di molti e una disponibilità di console compatibili che resta inevitabilmente limitata, con i prezzi dell’usato che stanno toccando livelli fuori dall’ordinario.

Fonte: TecnoAndroid