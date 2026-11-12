Spotify AI DJ: ora si possono disattivare i commenti tra i brani

Spotify ha aggiornato il suo DJ virtuale basato sull’intelligenza artificiale e questa volta le novità sono decisamente pratiche. Con l’ultimo aggiornamento diventa finalmente possibile disattivare i commenti dell’AI DJ tra un brano e l’altro, mentre arrivano anche nove nuove voci tra cui scegliere. Quest’ultima possibilità però non è disponibile ovunque, perché riguarda soltanto alcuni mercati. Due interventi che toccano proprio gli aspetti su cui gli utenti avevano qualcosa da dire, ovvero quanto parla l’assistente e con quale timbro lo fa.

Per chi non lo avesse mai provato, il DJ di Spotify nasce con un’idea abbastanza semplice. Accompagna l’ascolto proponendo suggerimenti musicali e inserendo piccoli interventi vocali, un po’ come farebbe uno speaker alla radio. L’approccio ha il suo fascino, soprattutto per chi ama scoprire qualcosa in più sui pezzi che sta ascoltando. Il punto è che non sempre si ha voglia di sentire qualcuno chiacchierare tra una canzone e l’altra. Capita di voler solo musica, magari mentre si lavora, si corre o si guida, e in quei momenti una voce che spiega le scelte della playlist può risultare più di disturbo che di aiuto.

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La nuova modalità senza commenti risponde esattamente a questa esigenza. Una volta attivata lascia scorrere la musica senza le consuete spiegazioni sui brani selezionati, quelle frasi che normalmente introducono un artista o raccontano il motivo di una certa scelta. Non significa però che il DJ sparisca del tutto. La voce sintetica continuerà a farsi sentire brevemente all’avvio della sessione, giusto per dare il via all’ascolto, e tornerà a intervenire quando sarà l’utente a chiedere di cambiare genere, artista o atmosfera musicale.

La differenza sostanziale sta in quello che succede durante la riproduzione. In questa fase l’AI DJ non interromperà più la sequenza delle canzoni, che quindi procederanno una dopo l’altra senza pause parlate. È un compromesso piuttosto equilibrato, visto che si mantiene la parte più utile del servizio, cioè la selezione dei brani e la possibilità di orientarla a voce, eliminando invece quella più invadente. Chi apprezza le chiacchiere dello speaker virtuale potrà continuare a goderserle, chi le trovava fastidiose avrà finalmente un modo per zittirle.

Nove nuove voci tra inglese e spagnolo

L’altra novità del pacchetto riguarda le nuove voci disponibili. Spotify ne aggiunge sette in lingua inglese e due in lingua spagnola, e ognuna di queste ha una propria personalità, con un accento specifico e uno stile di conduzione differente. L’obiettivo è dare a ciascuno la possibilità di scegliere il DJ che sente più vicino ai propri gusti, un po’ come si sceglie la stazione radio preferita anche in base a chi la conduce.

Sul fronte anglofono la varietà è piuttosto ampia. Ci sono tre voci statunitensi, a cui si affiancano una voce britannica, una irlandese, una australiana e una indiana. Un ventaglio che copre parecchie sfumature della lingua inglese e che permette di ascoltare il proprio DJ virtuale con cadenze anche molto diverse tra loro. Per quanto riguarda lo spagnolo, invece, le due nuove opzioni condividono la stessa provenienza, visto che entrambe hanno un accento messicano.

Come già accennato, la scelta tra le nuove voci non è aperta a tutti gli utenti ma resta limitata ad alcuni mercati, mentre la possibilità di silenziare i commenti tra un brano e l’altro rappresenta la novità più funzionale dell’intero aggiornamento.

Fonte: TecnoAndroid