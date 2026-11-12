GTA 6 a 80 euro è un affare? Take Two punta sulle ore di gioco

Il prezzo di GTA 6, fissato a 80 euro, viene definito un vero affare dal vertice di Take Two Interactive, che ha difeso il listino del gioco più atteso del momento puntando tutto sulle ore di divertimento garantite ai giocatori. La presa di posizione arriva in una fase economica tutt’altro che semplice, segnata dall’aumento generale del costo della vita, con la spesa al supermercato sempre più cara e il carburante alle stelle. Proprio per questo il dibattito sui prezzi dei videogiochi si è fatto più acceso che mai.

A parlarne è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato del publisher statunitense, durante un’intervista all’emittente americana CNBC. Il manager ha analizzato l’effetto dell’inflazione sulle abitudini di spesa delle famiglie e ha spiegato perché, dal suo punto di vista, la longevità di Grand Theft Auto 6 giustifica ampiamente la cifra richiesta per portarlo a casa.

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Inflazione e consumi, il quadro tracciato da Take Two

Zelnick non ha provato ad addolcire la situazione. Il numero uno della compagnia ha riconosciuto che il consumatore si trova sotto forte pressione e che si stanno vivendo tempi difficili, con l’inflazione che ha colpito soprattutto le persone comuni. I rincari dei prodotti alimentari e l’aumento sensibile del costo del carburante, ha spiegato, stanno lasciando un segno evidente sul potere d’acquisto dei cittadini.

Secondo il dirigente gli effetti di questa congiuntura diventeranno ancora più visibili man mano che ci si addentrerà nella stagione natalizia, cioè il periodo commerciale più importante dell’anno. Nessun dubbio su questo punto, almeno nelle sue parole. E il settore dell’intrattenimento, ha aggiunto, non è affatto immune a forze di questo genere.

Eppure il CEO guarda avanti con una certa fiducia. Il motivo sta nella convinzione che, proprio quando le famiglie tagliano le spese superflue, il videogioco resti una delle forme di svago più accessibili e convenienti sul mercato. A guidare questa tendenza, sempre secondo Zelnick, c’è la saga di Grand Theft Auto.

Le ore di gioco come metro di giudizio per GTA 6

Alla base del ragionamento c’è un parametro ben preciso, ovvero il rapporto tra il costo d’accesso e le ore di coinvolgimento complessive offerte all’utente. Un confronto nel quale, a detta del manager, i videogiochi superano nettamente qualsiasi altro prodotto culturale o ricreativo. Persino un titolo breve, ha fatto notare, assicura almeno una decina di ore di intrattenimento come soglia minima.

Il discorso cambia radicalmente quando si parla della serie di Rockstar. Su GTA 5 si possono trascorrere centinaia di ore senza mai annoiarsi, ha ricordato Zelnick, e la stessa aspettativa accompagna il nuovo capitolo. Sul prossimo episodio il dirigente ha mantenuto una certa prudenza, ammettendo che bisognerà capire quali saranno le impressioni del pubblico. Allo stesso tempo si è detto convinto che GTA 6 saprà intrattenere i giocatori per un periodo di tempo straordinariamente lungo.

Per il capo di Take Two il verdetto economico finale dipende da come ognuno sceglie di misurare il valore del proprio acquisto. Se l’intrattenimento viene considerato come l’incontro tra la qualità dell’esperienza e la quantità di tempo in cui è possibile goderne, allora l’intrattenimento interattivo si rivela davvero un grande affare. In fondo, ha concluso il manager, quando alle persone si offre ciò che desiderano realmente, a prescindere dal clima economico, il pubblico risponde sempre presente.

Fonte: TecnoAndroid