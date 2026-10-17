Spider Crater, il cratere a forma di ragno visto da Landsat 9

Tra i paesaggi desertici dell’Australia occidentale si nasconde una formazione rocciosa che sembra uscita da un racconto di fantascienza. Si chiama Spider Crater ed è un cratere da impatto che, osservato dall’alto, ricorda in modo sorprendente un enorme ragno disteso sul terreno. Non si tratta di una costruzione umana e nemmeno di un semplice gioco dell’erosione. È ciò che resta dello scontro tra un meteorite e la superficie terrestre, avvenuto centinaia di milioni di anni fa.

Capita spesso che la natura riesca a modellare forme così particolari da sembrare quasi artificiali. Quando però a dare una mano a questi fenomeni interviene un corpo roccioso arrivato dallo spazio, la faccenda diventa ancora più affascinante. Nel caso dello Spider Crater il risultato è una struttura gigantesca in cui una serie di creste si allunga a partire da un punto centrale, proprio come le zampe di un aracnide. Una geometria curiosa, che a prima vista lascia perplessi e che solo osservandola con attenzione rivela la sua vera origine.

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La nuova immagine diffusa dalla NASA

A riportare l’attenzione su questo angolo remoto del pianeta è stata la NASA, che il 13 ottobre 2026 ha pubblicato una nuova immagine della formazione. La fotografia è stata acquisita il 20 settembre dal satellite Landsat 9, grazie allo strumento chiamato Operational Land Imager. Ed è proprio dallo spazio che la somiglianza con un ragno diventa davvero impressionante, molto più di quanto si possa percepire camminando tra le rocce del deserto.

Lo scatto mostra con grande nitidezza il disegno delle creste che si diramano dal centro della struttura. Da terra sarebbe difficile cogliere l’insieme, perché le dimensioni in gioco sono notevoli e il paesaggio circostante tende a confondere i contorni. Vista dall’orbita, invece, la sagoma emerge in tutta la sua chiarezza e restituisce un’immagine che difficilmente si dimentica. Una prospettiva privilegiata che solo un satellite come Landsat 9 può offrire, trasformando un’area poco conosciuta in uno dei soggetti più suggestivi osservati di recente.

Dove si trova e quanto è grande lo Spider Crater

La struttura si trova nella regione australiana del Kimberley, una zona caratterizzata da ampi spazi desertici in cui formazioni di questo tipo possono restare nascoste per lunghissimo tempo agli occhi dei più. Lo Spider Crater occupa un’area di forma ovale che misura circa 13 per 11 chilometri. Numeri importanti, che danno l’idea della potenza sprigionata dall’impatto originario e dell’estensione del segno lasciato sul terreno.

Non tutti sanno che una simile cicatrice esiste davvero, eppure è lì da centinaia di milioni di anni. Il tempo ha fatto il suo lavoro, modellando le rocce e lasciando emergere quelle creste che oggi danno al cratere il suo aspetto così particolare. Dietro quella che sembra soltanto una curiosità visiva si nasconde quindi una storia antichissima, scritta dall’incontro violento tra il nostro pianeta e un frammento di roccia proveniente dallo spazio.

La forma a ragno è dunque il risultato di un processo lunghissimo, iniziato con la caduta del meteorite e proseguito nel corso di ere geologiche. Oggi quella traccia appare come una rete di rilievi che si irradiano dal centro, ben visibile nelle immagini satellitari. Ed è proprio l’ultima immagine pubblicata dalla NASA, ripresa da Landsat 9 attraverso l’Operational Land Imager, a mostrare con precisione l’area ovale di circa 13 per 11 chilometri che lo Spider Crater occupa nel cuore del Kimberley.

Fonte: TecnoAndroid