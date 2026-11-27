Chiedere a ChatGPT o a un altro chatbot quante compresse prendere può sembrare una scorciatoia comoda, ma secondo l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali si tratta di un’abitudine che può mettere seriamente a rischio la salute. L’ANSM ha infatti lanciato un allarme preciso sui consigli medici forniti dall’intelligenza artificiale dopo aver individuato diversi casi di sovradosaggio legati a indicazioni sbagliate. Il pericolo poi non riguarda soltanto le dosi eccessive, perché lo stesso meccanismo può spingere qualcuno a interrompere una terapia che invece andrebbe portata avanti.

La scena è piuttosto comune. Si è a casa ammalati con la scatola del medicinale in mano e un dubbio sulla quantità da assumere. Il foglietto illustrativo è lunghissimo e andare dal medico per una domanda così semplice sembra quasi esagerato, così la tentazione di rivolgersi a un assistente virtuale diventa forte. Peccato che dietro quella risposta immediata possano nascondersi errori tutt’altro che innocui.

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ChatGPT e farmaci: otto casi di sovradosaggio e un numero probabilmente più alto

Entrando nel dettaglio, l’agenzia francese ha registrato otto episodi di sovradosaggio avvenuti tra il 2024 e il 2026, tutti successivi a indicazioni ottenute da un sistema di IA. Le persone coinvolte avevano tra i 17 e gli 89 anni e la metà di loro aveva 18 anni o meno, un dato che fa riflettere su quanto i più giovani si affidino a questi strumenti anche per questioni delicate.

Tra gli otto casi ce ne sono due legati al paracetamolo, uno dei farmaci più diffusi in assoluto. C’è poi la vicenda di una donna incinta che ha assunto una quantità eccessiva di antiemicranici dopo aver seguito le istruzioni di un chatbot. L’ANSM individua due scenari principali di rischio. Il primo è appunto l’assunzione di dosi troppo alte, il secondo è l’interruzione di un trattamento che dovrebbe invece proseguire. L’agenzia sottolinea inoltre che un sovradosaggio di antiallergici, antibiotici, sedativi o ansiolitici può provocare problemi di salute anche gravi.

C’è un altro aspetto da non sottovalutare. Secondo l’autorità sanitaria quegli otto episodi rappresentano con ogni probabilità una cifra sottostimata. Detto in altre parole, altre persone potrebbero aver avuto conseguenze dopo aver chiesto all’IA come prendere un medicinale senza mai segnalarlo oppure senza collegare il malessere a quella consulenza digitale.

Perché un chatbot non può sostituire il medico

A preoccupare è soprattutto la tendenza. Alexandre de la Volpilière, direttore aggiunto dell’ANSM, teme che l’assunzione di farmaci sulla base delle risposte fornite dall’intelligenza artificiale diventi sempre più frequente e lo ha detto senza giri di parole: «C’è il rischio di vedere moltiplicarsi questo genere di situazioni». In un comunicato ufficiale l’agenzia ricorda che «gli strumenti di IA possono fornire informazioni inesatte, contraddittorie o inadatte a una situazione individuale e mettere in pericolo». Le risposte dei chatbot, aggiunge l’ente, «possono contenere errori di interpretazione». Il messaggio finale è netto: «L’IA conversazionale non sostituisce il parere di un professionista sanitario».

Del resto gli esempi di assistenti virtuali che hanno dispensato indicazioni mediche pericolose non mancano, anche se i principali sviluppatori hanno ormai introdotto delle protezioni per limitare questo tipo di rischio, in particolare invitando gli utenti a rivolgersi al proprio medico. I limiti però restano evidenti. Gli AI Overviews di Google hanno fornito risposte a domande sanitarie giudicate dagli esperti «pericolose» e «allarmanti», perché il sistema non aveva tenuto conto del contesto né di parametri fondamentali come età, sesso e origine etnica delle persone.

Fonte: TecnoAndroid