Il ronzio dei parchi eolici offshore potrebbe avere sugli ecosistemi marini un effetto ben diverso da quello che ci si aspetterebbe. Invece di danneggiare la vita sotto la superficie, quel suono continuo generato dagli impianti in mare aperto sembrerebbe capace di stimolare la crescita del fitoplancton fino a 5 volte. Si tratta di un’ipotesi che ribalta un timore piuttosto diffuso, quello secondo cui le turbine piantate nel mezzo dell’oceano finirebbero per disturbare in modo esclusivamente negativo gli organismi che popolano quelle acque. E in mezzo a tutto questo spunta anche un paragone curioso, che chiama in causa una vecchia abitudine di molti appassionati di giardinaggio.

Parchi eolici offshore: dalle piante di casa agli organismi marini

C’è chi è convinto che cantare alle piante le aiuti a crescere meglio. Un’idea che per molto tempo è stata guardata con un certo sorriso, quasi fosse una stravaganza da salotto più che una pratica con qualche fondamento. Eppure questa convinzione sembra un po’ meno bizzarra quando si osserva come reagiscono le loro controparti marine. Il fitoplancton, che in fondo rappresenta l’equivalente acquatico del mondo vegetale, pare rispondere al suono in modo sorprendente. Non si parla certo di melodie o canzoni ma del rumore di fondo prodotto dalle installazioni eoliche in mare, quel ronzio costante che accompagna il lavoro delle turbine giorno e notte.

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Il punto interessante sta proprio qui. Una fonte sonora che per molti rappresentava soltanto un possibile elemento di disturbo per l’ambiente si rivelerebbe invece un fattore in grado di favorire lo sviluppo del fitoplancton. Il paragone con le piante di casa, insomma, non suona più così fuori luogo. Se un organismo vegetale di terraferma può davvero beneficiare di qualche forma di stimolo sonoro, la stessa logica sembrerebbe valere anche per i suoi cugini che vivono sospesi nell’acqua salata.

Un effetto inatteso sugli ecosistemi marini

La questione dell’impatto ambientale legato all’energia eolica in mare aperto è da tempo al centro dell’attenzione. Le turbine installate al largo delle coste producono energia pulita ma portano con sé anche una presenza fisica e sonora che non passa inosservata. Proprio il rumore generato da queste strutture veniva spesso indicato come una potenziale fonte di stress per gli ecosistemi marini, un elemento estraneo capace di alterare gli equilibri naturali. Quello che emerge ora va in una direzione piuttosto diversa e invita a guardare il fenomeno con occhi nuovi.

Va detto che il condizionale resta d’obbligo. Si parla infatti di un aumento della crescita che potrebbe arrivare fino a 5 volte, una cifra che indica il limite massimo osservato e non necessariamente un effetto garantito in ogni situazione. Rimane comunque un dato notevole, soprattutto se si considera il punto di partenza dell’intera discussione. Ci si aspettava un danno e invece compare un possibile beneficio, almeno per quanto riguarda questi minuscoli organismi.

Il fitoplancton, del resto, non è un dettaglio trascurabile nella vita degli oceani. Si tratta di organismi microscopici che stanno alla base della catena alimentare marina, e qualsiasi variazione nella loro abbondanza tende a farsi sentire lungo tutta la rete di relazioni che regola la vita in acqua. Proprio per questo l’idea che il rumore delle turbine eoliche possa favorirne la proliferazione assume un peso particolare nel dibattito sugli effetti dei parchi eolici offshore.

Il quadro che si delinea, quindi, è quello di un suono prodotto dall’uomo che anziché nuocere sembrerebbe dare una spinta alla vita marina più piccola. Il ronzio degli impianti in mare aperto, considerato fino a poco tempo fa soltanto come un potenziale problema, viene così associato a una crescita del fitoplancton che può raggiungere un valore fino a 5 volte superiore.

Fonte: TecnoAndroid