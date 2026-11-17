Le tasse sulla proprietà versate da SpaceX per il data center Colossus 1 stanno finendo direttamente nelle tasche dei residenti di Memphis. Mentre negli Stati Uniti i grandi impianti dedicati all’intelligenza artificiale sono diventati un tema politico piuttosto spinoso, la città del Tennessee e l’azienda spaziale mostrano che la corsa all’AI può portare benefici concreti sia alle comunità locali sia a chi gestisce le strutture. Si tratta di uno scenario in cui entrambe le parti hanno qualcosa da guadagnare, e il meccanismo scelto è abbastanza semplice da spiegare.

Come funziona il programma HOPE di Memphis

Da oggi Memphis accetta le domande per l’iniziativa HOPE, un nuovo programma di assistenza per la riparazione delle abitazioni finanziato interamente con il gettito fiscale generato dalla struttura Colossus 1. Il fondo complessivo vale circa 1,7 milioni di euro e prevede un contributo di circa 21.500 euro per ogni richiedente che rispetti i requisiti. Non si parla quindi di un bonus generico ma di un sostegno pensato per interventi precisi sulla casa.

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Gli interventi ammessi coprono un ventaglio piuttosto ampio. Rientrano nel programma le riparazioni strutturali, i lavori su impianti idraulici, di riscaldamento e di aria condizionata, la sistemazione o la sostituzione del tetto e le modifiche per migliorare l’accessibilità. Sono previsti anche miglioramenti esterni come tinteggiatura, recinzioni e cura del verde.

Il rapporto tra l’azienda e la città non si ferma alle tasse. SpaceXSI, il ramo di SpaceX dedicato all’intelligenza artificiale, sta investendo circa 30 milioni di euro per costruire a Memphis una sottostazione elettrica da 150 MW e altri 17 milioni circa per realizzarne una seconda. A questo si aggiunge una somma di circa 70 milioni di euro destinata a un impianto per il riciclo dell’acqua, che dovrebbe vedere la luce entro i prossimi due anni.

L’idea di NVIDIA e il ritorno economico per i cittadini

Sul fronte delle soluzioni poco convenzionali c’è anche NVIDIA, che ha in mente un progetto curioso. L’azienda punta a installare 16 GPU Blackwell e 4 processori per server, per un valore complessivo superiore a circa 215.000 euro, sulla parete esterna di alcune abitazioni selezionate. Il tutto passerebbe attraverso il modulo di calcolo di SPAN, un box da muro grande più o meno quanto un condizionatore. In pratica la parete di casa diventerebbe un piccolo data center domestico capace di generare un reddito dedicato per chi ci vive.

Iniziative di questo tipo fanno pensare che la polarizzazione attorno ai data center possa trovare una via d’uscita piuttosto pacifica. La strada indicata passa dal reinvestimento nelle comunità e dalla possibilità per i residenti di partecipare ai guadagni prodotti dalla crescita dell’AI.

La crescita della capacità di calcolo di SpaceX

Nel frattempo SpaceX sta allargando a grande velocità la propria infrastruttura di calcolo. I data center Colossus 1 e Colossus 2 dovrebbero raggiungere insieme una capacità di 2,7 GW entro la fine del 2026. L’azienda sta anche costruendo lo Starbase AI campus, un complesso di circa 180 ettari nella Rio Grande Valley in Texas, e continua a guardare con interesse a un campus da 6 GW in Arizona.

I numeri dei piani futuri sono notevoli. SpaceX conta di chiudere il 2026 con una capacità compresa tra 2,5 e 3 GW e di aggiungere altri 10 GW entro la fine del 2027, arrivando così a circa 13 GW complessivi. Se si sommano le esigenze legate alla produzione di energia e al raffreddamento, l’impronta energetica dell’azienda potrebbe salire fino a 20 GW. Con queste premesse la spesa in conto capitale legata al solo calcolo per il 2027 dovrebbe toccare circa 335 miliardi di euro, pari a circa 26 miliardi per ogni GW.

Fonte: TecnoAndroid