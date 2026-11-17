Il finale di Merlin è ancora oggi uno dei più discussi tra le serie televisive di genere, e non per caso. La conclusione della serie fantasy ha spaccato il pubblico in due: da una parte chi ha accettato l’epilogo così com’era, dall’altra chi non è mai riuscito a digerirlo. Al centro della questione c’è soprattutto il destino di Artù, un nodo emotivo che molti spettatori non hanno dimenticato nemmeno a distanza di anni.

Per capire perché quella chiusura abbia lasciato un segno così profondo bisogna fare un passo indietro e guardare al percorso complessivo dello show. Non si trattava infatti di una semplice rilettura del mito ma di un racconto costruito con pazienza, puntata dopo puntata, attorno a personaggi a cui il pubblico si era affezionato davvero.

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Cinque stagioni dentro la leggenda di Camelot

Per cinque stagioni Merlin ha esplorato la leggenda di Camelot partendo da una prospettiva decisamente insolita. Al posto del solito sguardo sul re e sui suoi cavalieri, la narrazione si concentrava sul giovane Merlino, interpretato da Colin Morgan. Una scelta che ha dato alla storia un taglio diverso rispetto alle tante versioni già viste, spostando l’attenzione su un personaggio di solito relegato al ruolo di consigliere anziano e misterioso.

Proprio questo punto di vista inedito ha permesso agli spettatori di crescere insieme al protagonista. Seguire Merlino nelle sue difficoltà, nei suoi dubbi e nel suo legame con Artù ha creato un coinvolgimento forte, quasi personale. Ed è qui che si capisce perché l’ultimo capitolo abbia pesato così tanto: più ci si affeziona a una storia, più diventa difficile accettarne un finale amaro.

La serie aveva costruito nel tempo un rapporto molto particolare tra i due personaggi principali, fatto di lealtà e di segreti. Tutto quel lavoro accumulato in anni di episodi è confluito nelle ultime puntate, che avevano il compito non facile di tirare le fila di un racconto lungo e articolato.

La morte di Artù e una rivelazione arrivata tardi

Il malcontento di una parte del pubblico ruota attorno a due elementi precisi. Il primo è la morte di un personaggio chiave, legata al destino di Artù, che ha lasciato molti fan con l’amaro in bocca. Il secondo riguarda una rivelazione tardiva, un momento atteso a lungo che secondo diversi spettatori è arrivato troppo vicino alla fine per avere il respiro che meritava.

Le due cose insieme hanno prodotto un effetto preciso. Chi aveva seguito la serie fin dall’inizio si aspettava probabilmente uno sviluppo diverso, magari con più spazio per elaborare quanto accadeva sullo schermo. Invece l’epilogo ha scelto una strada malinconica, che ha deluso una fetta consistente del pubblico e ha alimentato discussioni che ancora oggi non si sono spente del tutto.

Dall’altra parte però gli autori non hanno fatto marcia indietro. Gli sceneggiatori hanno difeso apertamente la propria scelta, rivendicando la coerenza di quel finale con il percorso narrativo costruito nelle cinque stagioni. Una posizione netta che non ha convinto tutti ma che spiega almeno in parte perché lo show si sia chiuso in modo così triste.

Il dibattito tra chi avrebbe voluto un epilogo più consolatorio e chi invece apprezza la scelta degli autori resta quindi aperto. Il finale di Merlin continua a dividere gli appassionati, con la morte di Artù e quella rivelazione arrivata all’ultimo come principali motivi di discussione, mentre gli autori hanno sempre sostenuto la bontà della conclusione scelta per la serie con protagonista Colin Morgan.

Fonte: TecnoAndroid