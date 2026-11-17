Una macchia di caffè secca, i residui di una salsa in cucina o le impronte lasciate dagli animali rappresentano una sfida diversa rispetto alla semplice polvere. Per un robot lavapavimenti, infatti, non basta passare un panno umido: conta anche la capacità di sciogliere lo sporco, rimuoverlo senza trascinarlo altrove e mantenere pulita la superficie utilizzata per il lavaggio. È su questi aspetti che ECOVACS sta sviluppando due delle sue tecnologie proprietarie: OZMO Roller e FocusJet.

La prima utilizza un rullo lavante sottoposto a un processo di pulizia continua durante il funzionamento, mentre la seconda introduce un trattamento preliminare mirato sulle macchie più ostinate. Sono due approcci complementari, pensati per affrontare problemi differenti della pulizia automatizzata. Le versioni più recenti sono presenti nella famiglia DEEBOT X12, dove il sistema a rullo è arrivato alla generazione OZMO Roller 3.0.

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OZMO Roller: il rullo che viene lavato mentre pulisce

Il principio alla base di OZMO Roller è diverso da quello dei robot che utilizzano due panni circolari rotanti. In questo caso, il contatto con il pavimento è affidato a un rullo in microfibra che ruota mentre il robot si sposta. Il sistema distribuisce acqua pulita sulla superficie lavante e rimuove progressivamente l’acqua sporca e i residui raccolti, così da limitare il rischio che lo sporco venga ridistribuito nelle aree successive.

Il funzionamento si basa quindi su una sequenza di bagnatura, lavaggio e rimozione dei residui dal rullo. Lo scopo è quello di mantenere la superficie di pulizia in condizioni più costanti durante il percorso, anziché affidarsi a un panno che accumula progressivamente lo sporco. Questo aspetto è particolarmente rilevante in ambienti come la cucina, dove grasso e residui alimentari possono richiedere più passaggi rispetto alla polvere quotidiana. La tecnologia è stata introdotta da ECOVACS con la serie DEEBOT X8 nel 2024 ed è stata successivamente aggiornata con OZMO Roller 2.0 e OZMO Roller 3.0. L’evoluzione riguarda soprattutto la gestione dell’acqua, la superficie di contatto e il sistema di pulizia del rullo durante il lavoro.

OZMO Roller 3.0: le specifiche tecniche

Credits: TecnoAndroid

La terza generazione, integrata nella famiglia DEEBOT X12, introduce un rullo lungo 27 centimetri, il 50% più lungo rispetto alla generazione precedente secondo i dati del produttore. Una superficie maggiore permette di coprire una fascia di pavimento più ampia a ogni passaggio, con potenziali benefici sui tempi necessari per completare la pulizia.

Un elemento centrale è il sistema di lavaggio pressurizzato, che utilizza un flusso d’acqua distribuito attraverso 32 punti di erogazione per liberare il rullo dallo sporco incorporato nelle fibre. Il materiale lavante è una microfibra a struttura fine, progettata per assorbire l’acqua e raccogliere i residui, riducendo la quantità di liquido che rimane sul pavimento dopo il passaggio.

ECOVACS dichiara per OZMO Roller 3.0 una riduzione di circa il 67% dell’acqua residua rispetto ai rulli in fibra convenzionali. L’azienda indica inoltre un’efficienza di pulizia doppia rispetto alla generazione precedente nella modalità dedicata al solo lavaggio. Sono valori dichiarati dal produttore e vanno letti nel contesto delle condizioni di prova: il risultato effettivo può variare in base al tipo di pavimento, alla natura dello sporco e alle impostazioni utilizzate. Il sistema deve inoltre gestire il passaggio tra superfici differenti. Sui DEEBOT X12, il rullo può sollevarsi di 15 millimetri durante la pulizia dei tappeti, mentre una copertura dedicata è progettata per impedire il contatto tra il materiale umido e le fibre. La soluzione mira a limitare il trasferimento di umidità e sporco sui tessuti, uno dei problemi da affrontare quando aspirazione e lavaggio vengono eseguiti dallo stesso dispositivo.

FocusJet: il pretrattamento delle macchie secche

Credits: TecnoAndroid

Se OZMO Roller gestisce il lavaggio vero e proprio, FocusJet interviene prima. La tecnologia, introdotta con DEEBOT X12, utilizza getti d’acqua ad alta pressione incrociati per ammorbidire i residui secchi prima che il rullo passi sulla zona interessata.

Il principio è semplice: alcune macchie aderiscono al pavimento e diventano più difficili da rimuovere dopo essersi asciugate. Un passaggio diretto del rullo può non essere sufficiente, soprattutto in presenza di residui appiccicosi come caffè, salsa di soia o altri liquidi alimentari. Il pretrattamento serve a reidratare e sciogliere parzialmente questi depositi, facilitando l’azione meccanica successiva.

Secondo le specifiche ufficiali, FocusJet utilizza getti con una pressione dichiarata di 46.000 Pa, disposti secondo uno schema incrociato e con un’erogazione ad arco. Dopo la fase preliminare, il robot utilizza il rullo OZMO Roller per raccogliere e rimuovere lo sporco ammorbidito. Il sistema combina quindi un intervento mirato sull’area macchiata con il lavaggio della superficie, anziché affidare tutta l’operazione alla sola azione meccanica.

Come viene attivato FocusJet

La tecnologia prevede diverse modalità di utilizzo. Nei modelli compatibili, l’utente può avviare il trattamento tramite l’assistente AGENT YIKO, chiedendo al robot di intervenire sulle aree più sporche. In alternativa, è possibile selezionare zone specifiche attraverso l’app ECOVACS Home, per esempio nei punti in cui si sono accumulate impronte fangose o residui alimentari.

Il produttore descrive anche una modalità di rilevamento automatico delle macchie secche, che consente al robot di attivare il trattamento mirato quando individua sporco compatibile con questa funzione. Il vantaggio potenziale è concentrare l’intervento dove serve, evitando di applicare lo stesso trattamento a ogni metro quadrato della casa. Il sistema può risultare particolarmente utile in cucina, vicino al tavolo o nelle aree frequentate dagli animali domestici, dove le macchie tendono a essere localizzate e possono asciugarsi prima del passaggio del robot.

OZMO Roller e FocusJet: perché le due tecnologie lavorano insieme

Le due soluzioni affrontano fasi diverse dello stesso processo. FocusJet prepara la macchia, contribuendo ad ammorbidire i residui più resistenti, mentre OZMO Roller interviene con il rullo lavante e il ricambio continuo dell’acqua. La combinazione mira a migliorare la rimozione dello sporco secco e a limitare la ridistribuzione dei residui durante il lavaggio. Questo non significa che ogni macchia possa essere eliminata automaticamente al primo tentativo. Il risultato dipende dalla composizione del residuo, dal tempo trascorso dal momento in cui si è formato, dal materiale del pavimento e dalle impostazioni di pulizia.

È inoltre importante distinguere queste tecnologie dalle altre funzioni presenti sui modelli più recenti. TruEdge 3.0, per esempio, riguarda la pulizia lungo bordi e pareti: nei DEEBOT X12 il rullo può estendersi fino a 2,58 centimetri grazie a un sistema sospeso su cuscino d’aria, mentre sensori laser aiutano a rilevare bordi irregolari e ostacoli. È una funzione complementare, ma risponde a un problema differente rispetto al trattamento delle macchie.

Fonte: TecnoAndroid