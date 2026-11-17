Quanti robot umanoidi potrebbero popolare il pianeta nei prossimi decenni? A questa domanda prova a dare una risposta un preprint firmato da un gruppo di ricercatori di Milano, Exeter e della Rockefeller University, che mette a confronto due diversi modi di produrre androidi su scala industriale. Le stime che ne vengono fuori sono state definite sorprendenti, e non è difficile capire perché un tema simile attiri tanta attenzione. Fino a non molto tempo fa gli umanoidi erano roba da romanzi di fantascienza o da sale cinematografiche. Oggi invece finiscono dentro equazioni, grafici e proiezioni sul futuro.

Il lavoro porta la firma del fisico Alessio Zaccone dell’Università di Milano, affiancato da Thomas Tunstall della University of Exeter e da Jesse Ausubel della Rockefeller University. Tre profili e tre istituzioni diverse che hanno unito le forze attorno a un obiettivo piuttosto ambizioso, cioè capire come potrebbe crescere nel tempo il numero di queste macchine dalle sembianze umane.

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Un modello matematico per stimare la popolazione di robot umanoidi

Il cuore della ricerca è un modello matematico costruito appositamente per descrivere la crescita della popolazione di robot umanoidi. Già la scelta delle parole dice parecchio. Parlare di “popolazione” quando ci si riferisce a delle macchine può sembrare un po’ spiazzante, eppure rende bene l’idea di come gli autori abbiano voluto guardare al fenomeno. Non un semplice elenco di prodotti usciti dalle fabbriche ma qualcosa che cresce, si espande e cambia ritmo nel corso degli anni.

Un modello di questo tipo serve proprio a questo. Prende in considerazione il modo in cui gli androidi vengono realizzati e prova a tradurlo in numeri, così da ottenere una proiezione su quanti esemplari potrebbero esistere più avanti. Ovviamente si tratta di stime e non di certezze, come accade per qualsiasi previsione che guardi lontano nel tempo.

Va ricordato poi che stiamo parlando di un preprint, vale a dire di uno studio diffuso pubblicamente prima di aver completato il percorso di revisione da parte di altri esperti del settore. È una pratica molto comune nella comunità scientifica, perché permette di condividere rapidamente idee e risultati e di aprire il confronto. Allo stesso tempo, però, significa che le conclusioni andranno lette con la giusta cautela.

Due strade diverse per la produzione industriale

L’aspetto forse più interessante dell’intero lavoro sta nel confronto tra due modalità differenti di produrre androidi su larga scala. Non c’è un solo scenario possibile, insomma, e il modo in cui l’industria deciderà di organizzarsi potrebbe incidere parecchio sul numero finale di umanoidi in circolazione.

È proprio questo doppio binario a rendere lo studio di Zaccone, Tunstall e Ausubel qualcosa di più di una semplice previsione. Mettendo a confronto due approcci alla produzione industriale di robot umanoidi, i ricercatori offrono una chiave di lettura utile per capire come le scelte produttive possano influenzare l’espansione di queste macchine nella società.

Il tema non riguarda soltanto ingegneri e appassionati di tecnologia. Sapere quanti androidi potrebbero affiancare le persone nella vita di tutti i giorni tocca questioni che vanno dal lavoro all’economia, passando per l’organizzazione delle città e delle case. Ed è anche per questo che le previsioni contenute nel preprint hanno destato curiosità ben oltre i confini del mondo accademico.

A firmare il modello sulla crescita della popolazione di robot umanoidi sono dunque tre ricercatori provenienti dall’Università di Milano, dalla University of Exeter e dalla Rockefeller University, riuniti attorno al confronto tra due diversi metodi di produzione industriale degli androidi.

Fonte: TecnoAndroid