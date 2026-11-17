La Basilica di San Pietro si prepara a raccontare la propria storia attraverso nuovi strumenti digitali. In occasione del quarto centenario della dedicazione della Basilica, la Fabbrica di San Pietro ha presentato un’opera editoriale in tre volumi dedicata ai pittori e mosaicisti che contribuirono alla decorazione del monumento tra il 1503 e il 1667. Il progetto, realizzato in collaborazione con Microsoft, rappresenta anche un nuovo passo nello sviluppo del gemello digitale della Basilica Vaticana.

Il repertorio, intitolato Pittori e mosaicisti a San Pietro nei documenti degli archivi della Basilica Vaticana. Da Giulio II ad Alessandro VII (1503–1667), è curato da Assunta Di Sante e Alexis Gauvain, con la collaborazione di Valentina Balzarotti. Pubblicato dalle Edizioni Basilica di San Pietro, raccoglie il risultato di oltre vent’anni di ricerca negli archivi della Fabbrica.

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Oltre 200 artisti ricostruiti attraverso i documenti

L’opera nasce da un lavoro di ricerca che ha coinvolto gli archivisti della Fabbrica di San Pietro e circa ottanta storici dell’arte. I tre volumi ricostruiscono l’attività di oltre duecento artisti, tra pittori, mosaicisti e miniatori, che operarono nella Basilica durante un periodo fondamentale della sua trasformazione. Le informazioni raccolte non riguardano soltanto i nomi più celebri. Attraverso contratti, pagamenti, corrispondenza e documenti d’archivio, il repertorio restituisce anche le storie di maestranze e professionisti meno conosciuti, contribuendo a ricostruire le dinamiche delle committenze e la realizzazione delle opere. Il valore della pubblicazione va quindi oltre la semplice raccolta di biografie. Le fonti permettono di seguire l’evoluzione degli interventi artistici, individuare i protagonisti coinvolti e collegare le opere ai documenti che ne conservano la memoria.

Il Living Archive collega arte, storia e gemello digitale

Credits: TecnoAndroid

La novità più significativa riguarda l’integrazione del repertorio nel Living Archive, un progetto che arricchisce il modello tridimensionale della Basilica con contenuti storici, artistici, spirituali e documentali. Il sistema permetterà di esplorare le informazioni attraverso collegamenti tra luoghi, opere, artisti e fonti. Partendo da un mosaico o da un ambiente della Basilica, per esempio, sarà possibile individuare chi vi ha lavorato, approfondire la storia dell’opera e consultare i documenti disponibili. Il percorso potrà funzionare anche al contrario, iniziando dal nome di un artista o da una fonte per risalire ai luoghi e agli interventi a cui si riferiscono. L’intento è trasformare il gemello digitale da semplice rappresentazione tridimensionale a uno strumento di consultazione e approfondimento, capace di rendere accessibile un patrimonio di conoscenze altrimenti difficile da esplorare.

La collaborazione con Microsoft e la ricostruzione 3D

Il nuovo progetto si basa sul lavoro avviato nel 2024 dalla Fabbrica di San Pietro e Microsoft con l’iniziativa La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience. Per realizzare il modello digitale sono stati utilizzati droni, fotocamere e laser, che hanno acquisito oltre 400.000 immagini ad alta risoluzione degli ambienti della Basilica.

I dati di fotogrammetria raccolti dal gruppo francese Iconem sono stati elaborati dall’AI for Good Lab di Microsoft, contribuendo alla realizzazione di una ricostruzione con precisione millimetrica. Le tecnologie impiegate hanno inoltre permesso di individuare e mappare alcune vulnerabilità strutturali, tra cui crepe e tessere di mosaico mancanti, fornendo informazioni utili per la pianificazione degli interventi di conservazione. A questa infrastruttura si erano già aggiunti un sito interattivo e la mostra immersiva Pétros Enì, dedicata all’evoluzione della Basilica nel corso dei secoli. Il Living Archive rappresenta dunque un’estensione del progetto, che porta nel modello digitale anche le conoscenze necessarie a comprenderne la storia.

Un’intelligenza artificiale che valorizza le fonti

Un aspetto centrale dell’iniziativa riguarda il ruolo assegnato all’intelligenza artificiale. La tecnologia non viene utilizzata per generare nuovi contenuti, ma per organizzare e mettere in relazione informazioni scientifiche già esistenti, selezionate e verificate dalla Fabbrica di San Pietro.

Grazie alle soluzioni sviluppate da Microsoft, gli utenti potranno formulare domande in linguaggio naturale e ricevere risposte basate sui materiali disponibili, mantenendo il collegamento con le fonti documentali originali. L’applicazione sarà sviluppata e aggiornata sotto la responsabilità scientifica della Fabbrica, con attenzione all’integrità dei contenuti e alla tutela della proprietà intellettuale. Il sistema dovrà offrire diversi livelli di approfondimento, rivolgendosi a visitatori, pellegrini e studiosi. Il Living Archive, inoltre, non resterà limitato ai tre volumi appena presentati: il progetto è destinato ad accogliere progressivamente altri contenuti scientifici, divulgativi, liturgici e spirituali. Nel corso della presentazione, Monsignor Vittorio Francesco Viola, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro, ha sottolineato il valore dell’arte come strumento per trasmettere il significato spirituale della Basilica. Jeff Bullwinkel, Vice President e Deputy General Counsel di Microsoft EMEA, ha invece evidenziato il passaggio dalla ricostruzione digitale del monumento alla possibilità di arricchirlo con la memoria storica custodita nei suoi archivi.

Fonte: TecnoAndroid