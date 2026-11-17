Sam Altman torna a parlare di RAM e lo fa con l’evidente intenzione di correggere il tiro dopo alcune dichiarazioni che il mese scorso avevano scatenato più di una polemica. Il numero uno di OpenAI ha scelto il palco del summit Silicon Valley & The World, organizzato da Semafor e andato in scena lunedì, per chiarire la propria posizione sulla memoria installata nei computer personali. Il messaggio questa volta è molto diverso da quello che aveva fatto discutere poche settimane prima, perché Altman ha spiegato di volere che tutti possano avere tanta memoria a disposizione sulle proprie macchine.

Le parole pronunciate davanti al pubblico non lasciano molto spazio all’interpretazione. “Voglio essere chiaro, voglio che le persone abbiano tanta RAM, penso che chiunque debba poter comprare tanta RAM per il proprio computer”, ha detto il dirigente. Subito dopo ha aggiunto un apprezzamento esplicito per chi ama sperimentare tra le mura domestiche: “Penso che smanettare in casa sia fantastico”. Un’apertura netta verso il mondo degli appassionati che assemblano, modificano e potenziano i propri PC, e che con ogni probabilità erano proprio tra i più irritati dalle uscite precedenti.

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Sam Altman corregge il tiro: le frasi che avevano acceso la polemica

Per capire il senso di questa precisazione bisogna fare un passo indietro. La controversia era nata durante un’intervista al podcast Cheeky Pint, dove Altman aveva affrontato il tema della distribuzione della memoria tra dispositivi personali e infrastrutture centralizzate. In quell’occasione aveva definito “piuttosto terribile” il fatto che tutti abbiano la RAM nei computer di casa invece che nei data center. Una frase che, detta dal capo di una delle aziende più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale, era suonata a molti come una presa di posizione contro l’idea stessa di hardware personale potente.

Il punto è delicato proprio per il ruolo che ricopre chi l’ha pronunciata. Quando il responsabile di OpenAI esprime una preferenza per la memoria concentrata nei grandi centri di calcolo piuttosto che sparsa nei dispositivi dei singoli utenti, è inevitabile che il commento venga letto alla luce degli interessi della sua azienda. Ed è esattamente quello che era successo, con una reazione piuttosto accesa da parte di chi vede nel computer personale uno strumento da far crescere e non da ridimensionare.

Il tentativo di chiarire e il nuovo intervento sul palco

Non si tratta del primo tentativo di aggiustare il tiro. Già dopo l’intervista Altman era tornato sull’argomento con alcuni post pubblicati online, provando a spiegare meglio cosa intendesse dire. Evidentemente però la questione non si era chiusa del tutto, tanto che il tema della RAM è riemerso anche durante il summit di lunedì, dove il dirigente ha ritenuto necessario ribadire ancora una volta il concetto.

La distanza tra le due versioni salta all’occhio. Da una parte c’era l’idea che avere la memoria nei computer di tutti fosse “piuttosto terribile”, dall’altra c’è ora il desiderio dichiarato che chiunque possa acquistarne in abbondanza per la propria macchina. Nel mezzo ci sono i chiarimenti affidati ai social e adesso questa nuova presa di posizione, molto più conciliante nei confronti degli utenti e degli appassionati di hardware. Sul palco di Semafor Sam Altman ha quindi scelto parole semplici e dirette, insistendo sul fatto che ognuno dovrebbe poter comprare tutta la RAM che desidera e riconoscendo apertamente il valore di chi passa il tempo a sperimentare con i computer di casa.

Fonte: TecnoAndroid