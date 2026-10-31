Kia EV4 GT di terra rossa: l’omaggio a grandezza reale a Nadal

Una concept car a grandezza reale realizzata con la terra rossa e dedicata a Rafa Nadal è il progetto con cui Kia ha deciso di unire sport e mobilità elettrica in un’unica opera. L’idea di fondo è semplice da raccontare ma tutt’altro che banale da realizzare: prendere il materiale simbolo del Roland Garros e usarlo per dare forma a un’auto che richiama da vicino la Kia EV4 GT, con tutto il carico di prestazioni elettriche che quel nome porta con sé.

Non si tratta di un modellino né di una riproduzione in scala. La vettura ha le dimensioni di un’auto vera ed è costruita proprio con quell’argilla che chiunque abbia seguito il tennis associa immediatamente ai campi parigini. Il risultato è un oggetto che sta a metà strada tra la scultura e il prototipo, pensato più per raccontare una storia che per finire su strada. E la storia, in questo caso, ha un protagonista ben preciso, visto che la dedica va al campione spagnolo che sulla terra battuta ha costruito una parte enorme della propria identità sportiva.

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Il legame tra la terra battuta e la Kia EV4 GT

Il punto di contatto tra i due mondi è dichiarato senza giri di parole. Da un lato c’è la superficie in terra rossa del torneo francese, dall’altro la spinta elettrica della variante GT della EV4. Accostare un materiale così naturale, quasi primordiale, a un’auto a batteria crea un contrasto evidente, ed è proprio su questo contrasto che il progetto gioca la sua carta più interessante. La terra, che di solito si calpesta, si sporca e si rimette a posto tra un set e l’altro, qui diventa carrozzeria.

Dietro una scelta del genere c’è anche un messaggio piuttosto chiaro sul modo in cui Kia vuole presentare il proprio modello sportivo a zero emissioni. La EV4 GT viene infatti messa in relazione con un luogo e con un personaggio che nell’immaginario collettivo rappresentano potenza, resistenza e una certa dose di fatica. Valori che il marchio prova a trasferire sulla sua elettrica dalle ambizioni più dinamiche, sfruttando un linguaggio visivo immediato e facilmente riconoscibile anche da chi non segue da vicino il settore automobilistico.

Un omaggio a Rafa Nadal in scala reale

La dedica a Rafa Nadal dà al progetto un tono quasi celebrativo. Scegliere la terra rossa come materia prima significa richiamare in modo diretto l’ambiente in cui il tennista è diventato una leggenda, senza bisogno di aggiungere troppi elementi decorativi. Basta il colore, basta la consistenza di quel materiale, per far capire a chi guarda a chi è rivolto l’omaggio.

Dal punto di vista comunicativo l’operazione funziona proprio perché parla a pubblici diversi. Gli appassionati di tennis riconoscono subito il riferimento al Roland Garros, mentre chi è attento al mondo delle auto elettriche trova nella sagoma della vettura il richiamo alla Kia EV4 GT. Due linguaggi che normalmente viaggiano su binari separati finiscono così per incontrarsi nello stesso oggetto, che non nasce per essere guidato ma per essere osservato da vicino.

La concept car resta quindi un pezzo unico, un esercizio creativo che usa la terra dei campi parigini come se fosse lamiera e che lega il nome del campione spagnolo a quello della nuova elettrica sportiva di Kia. La vettura è realizzata a grandezza reale e mette insieme, in un solo progetto, la terra rossa di Roland Garros e le prestazioni elettriche della Kia EV4 GT.

Fonte: TecnoAndroid