Google TV mostra le novità di ottobre, ma molte non sono nuove

Chi accende in questi giorni un dispositivo con Google TV potrebbe imbattersi in una sorpresa abbastanza curiosa. La piattaforma ha infatti cominciato a proporre un riepilogo a schermo intero delle funzionalità introdotte di recente, una sorta di vetrina delle novità di ottobre. Il problema è che molte di queste presunte novità tanto nuove non sono, perché una parte delle funzioni elencate è disponibile già da parecchio tempo.

La schermata sta arrivando in modo graduale e per il momento riguarda soprattutto gli Stati Uniti. Tra i primi a riceverla c’è Google TV Streamer, insieme ad altri dispositivi compatibili con il sistema. Non si tratta quindi di un rilascio simultaneo per tutti, ma di una distribuzione progressiva che potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo prima di coprire l’intera base di utenti. Chi vive fuori dagli USA, al momento, con ogni probabilità non vedrà comparire nulla sul proprio televisore.

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Un elenco di funzioni che molti conoscono già

Il dettaglio che salta all’occhio è proprio questo. La schermata viene presentata come una carrellata di aggiunte inedite, eppure al suo interno compaiono funzioni già presenti sulla piattaforma da mesi. Chi usa Google TV con una certa regolarità le avrà probabilmente già notate e magari anche utilizzate più volte, senza bisogno di un promemoria a tutto schermo.

Più che una lista di aggiornamenti freschi e reali, insomma, il riepilogo somiglia a un ripasso. L’obiettivo sembra quello di ricordare agli utenti quali sono stati i cambiamenti più rilevanti arrivati sul sistema, oppure di farli scoprire a chi non se ne fosse accorto. Capita spesso, del resto, che alcune modifiche passino inosservate, soprattutto quando vengono distribuite in silenzio e senza grandi annunci. Una schermata del genere, in questo senso, può servire a mettere in fila tutto ciò che è cambiato e a dare visibilità a strumenti che altrimenti resterebbero nascosti tra i menu.

Un anno di cambiamenti per Google TV

Il periodo preso in considerazione dal riepilogo coincide più o meno con l’ultimo anno di vita della piattaforma. Un anno che si era aperto con un aggiornamento di Google TV, anche se non particolarmente radicale. Da lì in avanti sono arrivate diverse modifiche, alcune più evidenti e altre più discrete, che la nuova schermata prova ora a raccogliere in un unico colpo d’occhio.

Per chi segue da vicino l’evoluzione del sistema, quindi, la schermata non porterà grandi rivelazioni. Diverso è il discorso per chi utilizza il proprio televisore smart in modo più occasionale, limitandosi magari ad aprire le solite app di streaming. Per questa fetta di pubblico il riepilogo può davvero rappresentare un’occasione per accorgersi di funzioni rimaste finora inesplorate. La scelta di Google di etichettarle come novità resta comunque un po’ discutibile, visto che di inedito c’è ben poco. Il rilascio della schermata prosegue in maniera graduale su Google TV Streamer e sugli altri dispositivi supportati, con gli Stati Uniti come primo mercato coinvolto. Per gli altri Paesi non sono ancora arrivate indicazioni precise sui tempi di distribuzione.

Fonte: TecnoAndroid