iPhone Duo, poche scorte al lancio: non in tutti gli Apple Store

Chi spera di entrare in un Apple Store il giorno del debutto e uscire con iPhone Duo in mano potrebbe andare incontro a una brutta sorpresa. Il primo iPhone pieghevole arriverà nei negozi ufficiali in quantità limitate e, dettaglio tutt’altro che secondario, non tutti i punti vendita ne avranno a disposizione. Presentarsi alla cassa senza alcuna prenotazione rischia quindi di trasformarsi in un viaggio a vuoto.

La questione tocca un aspetto molto concreto, cioè la disponibilità al lancio. Il giorno di uscita di un nuovo iPhone è da sempre associato all’idea di entrare in negozio e portarsi a casa il telefono appena annunciato. Con iPhone Duo le cose andranno in modo diverso perché gli esemplari destinati alla vendita diretta saranno pochi e distribuiti in maniera non uniforme sul territorio.

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Scorte ridotte e non in tutti gli Apple Store

Il nodo principale riguarda proprio la distribuzione. Gli Apple Store riceveranno alcune unità del nuovo smartphone pieghevole da vendere al momento del lancio, ma la copertura non sarà totale. Alcuni negozi avranno a disposizione un numero ristretto di pezzi mentre altri potrebbero restarne del tutto sprovvisti. Abitare a pochi minuti da uno store, insomma, non basta a garantire nulla.

Il classico acquisto in negozio fatto entrando senza appuntamento diventa così una scommessa. Chi si affida a questa strada potrebbe trovare il dispositivo esaurito in pochissimo tempo oppure scoprire che quel punto vendita non lo ha mai avuto in magazzino. Per un prodotto così atteso è facile immaginare che le poche unità disponibili spariscano rapidamente dagli scaffali. Va sottolineato che la limitazione riguarda specificamente le scorte destinate alla vendita fisica nel giorno del debutto. Il messaggio di fondo però resta chiaro: il nuovo modello pieghevole non sarà presente ovunque e non sarà disponibile in abbondanza nei negozi della Mela.

Cosa cambia per chi vuole iPhone Duo dal primo giorno

Per chi desidera mettere le mani su iPhone Duo appena possibile il quadro impone un minimo di pianificazione. Contare sulla fortuna, presentandosi in uno store qualsiasi con la speranza di trovarlo, potrebbe rivelarsi una scelta poco efficace. La possibilità concreta è che il tentativo finisca con un nulla di fatto, soprattutto nei negozi esclusi dalla distribuzione iniziale.

Si tratta di uno scenario diverso rispetto a quello a cui molti appassionati sono abituati. Il giorno di lancio di un nuovo iPhone ha sempre avuto un sapore particolare, fatto di attese davanti alle vetrine e di clienti pronti a fare la fila pur di essere tra i primi. Con il pieghevole di Apple questa abitudine rischia di scontrarsi con una realtà più complicata, dove il numero di pezzi disponibili è ridotto e la loro presenza varia da negozio a negozio.

Il fatto che si tratti del primo smartphone pieghevole nella storia del marchio contribuisce a rendere il debutto particolarmente atteso. Proprio per questo la scarsità delle unità nei negozi potrebbe pesare ancora di più su chi sperava di acquistarlo senza troppi pensieri, semplicemente varcando la porta di uno store. Al momento l’indicazione è precisa e riguarda due elementi: le unità di iPhone Duo nei negozi Apple saranno limitate nel giorno del debutto e non tutti gli store le avranno a disposizione, motivo per cui l’acquisto diretto in negozio senza prenotazione potrebbe non andare a buon fine.

Fonte: TecnoAndroid