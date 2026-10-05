Sony valuta licenze esterne per Sly Cooper e Killzone

Sony starebbe valutando un cambio di passo importante nella gestione delle sue proprietà intellettuali PlayStation, con un’apertura alle licenze che permetterebbe a studi esterni di rimettere mano a serie rimaste ferme da anni, come Sly Cooper e Killzone. L’indiscrezione arriva da un leaker conosciuto come thisiserfan, che in passato aveva già anticipato alcuni dettagli su God of War: Sons of Sparta e aveva contribuito a far emergere le voci sul possibile ritorno proprio di Killzone. Un nome quindi non del tutto sconosciuto a chi segue da vicino le voci di corridoio dell’industria videoludica.

Secondo quanto riferito, Sony Interactive Entertainment avrebbe iniziato da poco ad accettare accordi di licenza per progetti pubblicati dalla stessa casa giapponese ma basati su marchi già esistenti. Non solo. L’azienda starebbe anche esaminando diverse proposte arrivate da sviluppatori esterni, una novità che secondo il leaker spiegherebbe l’improvvisa ondata di indiscrezioni sul ritorno di alcune saghe storiche. “Per quanto ho sentito, Sony Interactive Entertainment ha recentemente aperto le porte agli accordi di licenza e sta accettando diverse proposte di giochi. È per questo che all’improvviso ci sono così tante indiscrezioni”, ha spiegato la fonte.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Da Ape Escape a MotorStorm, le serie coinvolte

L’elenco dei franchise che potrebbero rientrare in questa iniziativa è piuttosto ricco e farà sicuramente piacere ai fan di vecchia data. Tra i titoli citati compaiono Ape Escape, Killzone e Sly Cooper, tutte serie che da parecchio tempo non vedono l’arrivo di un nuovo capitolo principale. Il simpatico ladro procione, le scimmie dispettose e le guerre contro gli Helghast sono marchi che hanno segnato epoche diverse della storia PlayStation, eppure da anni sono rimasti praticamente in un cassetto.

A questi nomi si aggiunge inFAMOUS, il cui possibile ritorno è già stato discusso negli ultimi mesi da più voci del settore. C’è poi il capitolo MotorStorm, su cui circolano rumor da circa un anno: un progetto legato alla serie di corse sarebbe infatti in lavorazione nel Regno Unito. Va detto però che al momento non è affatto chiaro quali di questi giochi siano davvero in produzione e quali invece si trovino ancora in una fase embrionale, magari ferma alla semplice proposta o alla valutazione interna.

Se confermata, la scelta di Sony rappresenterebbe comunque una svolta significativa rispetto al modo in cui il colosso ha gestito finora alcuni dei suoi marchi storici. Aprire le porte a team indipendenti o a partner esterni significherebbe dare loro la possibilità di proporre nuove avventure ambientate negli universi PlayStation, un approccio decisamente diverso da quello tradizionale, in cui lo sviluppo restava quasi sempre nelle mani degli studi interni.

Una finestra legata a PlayStation 6

Il leaker si spinge anche oltre, provando a tracciare una possibile tempistica per vedere i primi frutti di questa strategia. Stando alla sua previsione, la prima ondata di giochi nati grazie agli accordi di licenza potrebbe arrivare insieme al debutto di PlayStation 6, la cui uscita è attesa indicativamente tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Un’ipotesi che collegherebbe il ritorno di questi franchise al lancio della nuova generazione di console.

Si tratta in ogni caso di informazioni che Sony non ha confermato in via ufficiale. Soprattutto per quanto riguarda le singole serie menzionate, è ancora impossibile capire quali progetti siano realmente in sviluppo e quali no, motivo per cui tutte queste voci vanno prese con le dovute cautele.

Fonte: TecnoAndroid