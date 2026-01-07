Sony Honda svela AFEELA 1: l’auto elettrica diventa digitale

A Las Vegas, durante il CES 2026, Sony Honda Mobility non si è limitata a ribadire la propria presenza nel mondo della mobilità elettrica, ma ha cercato di raccontare una visione più ampia, fatta di tecnologia, intrattenimento e rapporto quotidiano tra persone e automobile. Al centro della scena c’è stata la versione di pre-produzione di AFEELA 1, il primo modello della joint venture, che rappresenta molto più di un semplice debutto industriale. Il lancio commerciale è previsto entro la fine del 2026, inizialmente in California, per poi estendersi nel 2027 in Arizona e in Giappone, segnando una diffusione graduale e mirata.

Guida autonoma e assistente vocale: AFEELA reinventa l’auto

Le prenotazioni, aperte già da gennaio 2025 in California, hanno permesso all’azienda di raccogliere non solo interesse, ma anche feedback concreti. Gli AFEELA Studio aperti in diverse città e gli eventi espositivi itineranti hanno attirato oltre centomila visitatori e migliaia di persone hanno avuto modo di provare l’auto su strada. Un approccio che racconta la volontà di costruire il progetto passo dopo passo, mettendo l’esperienza reale davanti alle promesse. Il CES è stato anche l’occasione per mostrare un secondo prototipo, chiamato semplicemente AFEELA 2026, un SUV pensato per il mercato statunitense con arrivo previsto nel 2028. Di lui, per ora, si sa poco: nessuna specifica tecnica dettagliata, quasi a voler spostare l’attenzione più sul concetto che sui numeri.

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Sul fronte tecnologico, Sony Honda Mobility ha ribadito quanto stia investendo sull’evoluzione di AFEELA Intelligent Drive, il sistema avanzato di assistenza alla guida. Oggi siamo ancora in una fase di Livello 2+, ma l’obiettivo dichiarato è arrivare, nel tempo, a una guida autonoma di Livello 4. In parallelo, l’esperienza a bordo ruota attorno ad AFEELA Personal Agent, un assistente vocale che sfrutta Microsoft Azure OpenAI per dialogare in modo naturale con i passeggeri, trasformando l’abitacolo in uno spazio sempre più simile a un ambiente digitale personalizzato. A rendere possibile tutto questo contribuisce anche la piattaforma Snapdragon Digital Chassis, pensata per sostenere servizi connessi e aggiornamenti continui. Non manca poi il coinvolgimento degli sviluppatori esterni, grazie al Programma di Co-Creazione AFEELA, che apre le porte a nuove app e contenuti di intrattenimento.

Berlina elettrica e tecnologia immersiva

Il sistema a doppio motore garantisce la trazione integrale e una potenza equilibrata, mentre la batteria da 91 kWh promette fino a 300 miglia di autonomia secondo il ciclo EPA. L’auto è letteralmente circondata dalla tecnologia, con quaranta sensori dedicati alla sicurezza e alla guida assistita. Anche da ferma, l’esperienza continua, grazie all’accesso a giochi, musica e film provenienti dall’ecosistema Sony. Tutto questo, però, ha un prezzo: si parte da 89.900 dollari, una cifra che posiziona chiaramente AFEELA 1 nel segmento premium, rivolgendosi a chi vede l’auto come un’estensione del proprio mondo digitale, più che come un semplice mezzo di trasporto.