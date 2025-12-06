Sony, fantastici sconti per Natale su PS5 e accessori

Anche il colosso del gaming Sony si sta preparando per stupire gli utenti durante le festività natalizie. L’azienda ha già reso disponibili su PlayStation Store una fantastica promozione che permetterà agli utenti di portarsi a casa tantissimi giochi di rilievo a dei prezzi estremamente convenienti. A quanto pare però non basta. L’azienda ha infatti da poco reso disponibile la promozione denominata “Il Regalo Perfetto”. Come. Quest’ultima, l’azienda ha deciso di proporre con degli sconti favolosi le sue console e anche gli accessori, tra cui la nuova PlayStation 5 e molto altro.

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Sony, arriva la promo Il Regalo Perfetto con PS5 e accessori in sconto

Il colosso del gaming Sony ha da poco reso disponibile una nuova promozione per le festività natalizie. Come già accennato in apertura, si tratta della promozione denominata “Il Regalo Perfetto”. Questa permetterà agli utenti di usufruire di fantastici sconti sull’acquisto delle console da gaming dell’azienda ma non solo. Gli sconti proposti, infatti, si estendono anche agli accessori.

Anche l’ultima console dell’azienda è proposta con un notevole sconto. In particolare, PlayStation 5 nella sua versione Digital, ovvero quella senza disco, è al momento disponibile all’acquisto con uno sconto pari a ben 150 euro. In questo modo, gli utenti potranno averla ad un prezzo decisamente interessante pari a 349,99 euro. Anche la versione classica con disco è proposta con un ottimo sconto. PlayStation 5 Standard Edition, infatti, è disponibile all’acquisto ad un costo scontato pari a 449,99 euro. Infine, anche la console più prestante è proposta con un ottimo sconto di 100 euro. In questo modo, sarà possibile acquistare la nuova PlayStation 5 Pro ad un costo scontato pari a 699,99 euro.

Come già detto, il colosso del gaming Sony sta proponendo anche gli accessori con ottimi sconti di rilievo. Tra questi, c’è ad esempio l’accessorio PlayStation Portal. Quest’ultimo viene infatti proposto ad un costo scontato pari a 199,99 euro.

Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti gli sconti disponibili.