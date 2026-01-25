Sony: ecco le caratteristiche dei nuovi giradischi wireless

Negli ultimi anni, il vinile ha riconquistato uno spazio concreto nella vita quotidiana di chi ascolta musica. A tal proposito, Sony decide di intervenire con due nuovi giradischi i PS-LX3BT e PS-LX5BT. Si tratta di dispositivi che nascono da un equilibrio tra tecnologia e rispetto per l’analogico. Entrambi i modelli sono completamente automatici, pensati per eliminare l’ansia da regolazione che spesso allontana chi si avvicina per la prima volta ai dischi. Un solo pulsante basta per avviare la riproduzione, mentre il braccio fa tutto da sé. A ciò si aggiunge la connettività Bluetooth, che permette di collegarsi a cuffie o diffusori wireless, rendendo il vinile compatibile anche con sistemi audio moderni. La qualità resta al centro, grazie al supporto di codec avanzati, ma senza imporre rinunce a chi preferisce un collegamento cablato più tradizionale.

I nuovi giradischi wireless di Sony: ecco i dettagli

Il PS-LX3BT è pensato per chi vuole iniziare ad ascoltare vinili senza costruire un impianto complesso o investire tempo in configurazioni tecniche. Tutto è pronto all’uso: lo stadio phono è integrato, i collegamenti sono immediati e il design è sobrio, facile da inserire in qualsiasi ambiente domestico. Il risultato è un suono morbido, piacevole, che privilegia il calore e la continuità dell’ascolto. Con il PS-LX5BT, invece, il discorso cambia. Qui Sony si rivolge a chi cerca un passo in più. La struttura più rigida, il braccio in alluminio e le soluzioni pensate per contenere vibrazioni e risonanze contribuiscono a una resa più pulita e controllata. Il piatto in alluminio garantisce una rotazione stabile. Mentre la testina di livello superiore restituisce maggiore profondità e dettaglio, valorizzando anche registrazioni più complesse.

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Entrambi i giradischi Sony supportano i principali formati e velocità, arrivano con una cover antipolvere. Vengono proposti in confezioni realizzate con materiali riciclati, segno di una sensibilità ambientale che accompagna il progetto. La disponibilità è prevista per febbraio 2026 e, in attesa dei prezzi ufficiali, le cifre attese parlano di circa 299 euro per il PS-LX3BT e 399 euro per il PS-LX5BT.