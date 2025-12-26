Sony e Tencent: nuovo accordo per Light of Motiram

In una mossa che ha sorpreso l’intera community videoludica, Light of Motiram è stato ritirato immediatamente dagli store digitali. Il titolo, al centro di una controversia legale tra Sony e Tencent, non è più reperibile né su Steam né sull’Epic Games Store. Inoltre, anche i link ufficiali rimandano solo alle pagine generiche degli store. La rimozione è stata confermata dagli utenti su Reddit, grazie alla segnalazione della voce presente su SteamDB, che classifica il gioco come ritirato. La vicenda ha avuto inizio con la causa, avviata da Sony lo scorso luglio. Quest’ultima mirava a bloccare la distribuzione del titolo, accusato di essere una copia troppo simile della famosa saga Horizon.

Sony e Tencent: ecco come si è risolta la questione del “clone” di Horizon

A tal proposito, i documenti ufficiali depositati in tribunale hanno rivelato che le due società hanno raggiunto un accordo confidenziale, con archiviazione del caso con pregiudizio. Ciò impedisce a Sony di riaprire la causa in futuro, sancendo una chiusura definitiva della vicenda legale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le somiglianze tra i due giochi erano sotto gli occhi di tutti. Light of Motiram, sin dal suo annuncio, aveva catturato l’attenzione per paesaggi lussureggianti, tecnologia futuristica e robot dalle sembianze animali. Elementi che ricordavano l’universo di Horizon. Sony aveva sostenuto che il titolo sfruttasse la popolarità della sua proprietà intellettuale. Configurando quella che è stata considerata una vera violazione di copyright.

La disputa risultava particolarmente accesa, ma la risoluzione ha preso una piega diplomatica. Sean Durkin, capo comunicazione di Tencent Americas, ha dichiarato che entrambe le parti sono soddisfatte dell’accordo riservato e non prevedono ulteriori commenti pubblici. Il comunicato ha anche sottolineato la volontà di mantenere rapporti positivi per possibili collaborazioni future. L’epilogo lascia intuire un compromesso strategico o economico, con Sony che ottiene la rimozione del gioco dal mercato occidentale, mentre Tencent chiude la controversia senza subire ulteriori azioni legali.