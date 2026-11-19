Il Black Friday porta un taglio di prezzo piuttosto netto sulle Sonos Ace, le cuffie wireless di fascia premium che adesso si trovano in offerta su Amazon a 199 euro. Una cifra che cambia parecchio le carte in tavola per chi teneva d’occhio questo modello da un po’ senza mai decidersi all’acquisto. Il prodotto infatti mette insieme cancellazione attiva del rumore, audio spaziale e una batteria capace di durare a lungo, tre caratteristiche che in genere si pagano care.

Il punto interessante sta proprio qui. Le Sonos Ace non sono cuffie pensate per chi cerca il minimo indispensabile ma un dispositivo nato per stare nella parte alta del mercato. Vederle scendere a questo prezzo durante il periodo degli sconti significa poter accedere a funzioni avanzate con una spesa decisamente più contenuta rispetto al solito posizionamento del prodotto.

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Cosa offrono le cuffie Sonos Ace

La prima voce della scheda è la cancellazione attiva del rumore, ormai quasi un requisito per chiunque passi molto tempo in treno, in aereo o in un ufficio rumoroso. In pratica le cuffie riducono i suoni dell’ambiente circostante e permettono di concentrarsi sulla musica, su un podcast o su una telefonata senza dover alzare il volume all’inverosimile. Un vantaggio che si apprezza soprattutto dopo qualche ora di ascolto, quando le orecchie ringraziano.

Poi c’è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa, una tecnologia che punta a rendere l’esperienza più coinvolgente. Il suono non resta semplicemente “dentro” le cuffie ma viene posizionato nello spazio e tiene conto dei movimenti di chi le indossa. Girando il capo la scena sonora si adatta, con un effetto che ricorda da vicino quello di una sala cinematografica o di un ascolto con diffusori veri e propri. Con film e serie la differenza si sente parecchio.

Infine l’autonomia, che arriva fino a 30 ore. Tradotto nella vita di tutti i giorni vuol dire poter affrontare diversi giorni di utilizzo moderato senza preoccuparsi del caricatore, oppure un lungo viaggio intercontinentale con un buon margine di sicurezza. Per chi usa le cuffie qualche ora al giorno tra spostamenti e lavoro, la ricarica diventa un pensiero piuttosto occasionale.

Il prezzo su Amazon e a chi conviene

Arrivare a 199 euro per un paio di cuffie premium con queste specifiche rappresenta un calo di prezzo significativo, di quelli che rendono il Black Friday davvero interessante e non solo una vetrina di ribassi di facciata. Le Sonos Ace si rivolgono a un pubblico che vuole qualità audio, comfort nell’ascolto prolungato e strumenti per isolarsi dal caos esterno, senza però rinunciare a funzioni moderne come il tracciamento dei movimenti della testa.

Fonte: TecnoAndroid