Dopo un lungo silenzio Jensen Huang torna a esprimersi pubblicamente e lo fa con un messaggio piuttosto chiaro: sarebbe pronto a riprendere il timone di Nvidia come amministratore delegato se il consiglio di amministrazione dovesse chiederglielo. L’ex numero uno del colosso dei chip ha scelto un’intervista a un grande quotidiano economico statunitense per spiegare la propria posizione e aprire così, almeno a parole, alla possibilità di un ritorno alla guida dell’azienda. Una disponibilità che però non arriva da sola, perché è accompagnata da nuove scuse e da un’ammissione di responsabilità senza troppi giri di parole.

Stando al racconto dello stesso Huang, da quando ha lasciato la società le richieste di rientro non sono mai mancate. Anzi sono state numerose e sono arrivate da più direzioni. A sollecitarlo sarebbero stati dipendenti, investitori, partner commerciali e anche clienti di Nvidia, un fronte ampio e variegato che, a suo dire, gli avrebbe chiesto a più riprese di tornare a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. È proprio su questa spinta esterna che il manager costruisce la sua apertura, senza però forzare la mano e lasciando l’ultima parola a chi oggi ha il potere di decidere.

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Le condizioni poste da Jensen Huang e le scuse per i gravi errori

Il punto centrale delle dichiarazioni riguarda le condizioni del possibile rientro. Huang ha spiegato che tornerebbe soltanto se il consiglio di amministrazione dovesse ritenere la sua presenza utile nell’interesse degli azionisti, dei dipendenti, dell’azienda e dell’America. In quel caso, ha precisato, si sentirebbe onorato di accogliere la richiesta e di rimettersi al lavoro come numero uno della società. Colpisce l’elenco dei soggetti chiamati in causa, nel quale accanto agli interessi interni del gruppo compare anche il Paese. Il tono resta comunque misurato e l’ex ceo non si propone in modo diretto ma si dice disponibile, rimettendo la decisione nelle mani dei vertici.

Nella stessa occasione Huang ha voluto tornare sui fatti che lo hanno portato lontano dall’azienda, chiedendo di nuovo scusa alla propria famiglia per i gravi errori commessi. Le sue parole sono state particolarmente severe verso se stesso. Ha riconosciuto di non essere stato all’altezza degli standard richiesti da Nvidia e di aver creato problemi al consiglio di amministrazione, aggiungendo di provare rammarico per quanto accaduto. Poi l’affermazione forse più netta dell’intera intervista, cioè l’assunzione della piena responsabilità dei propri sbagli. Un passaggio che sembra pensato per chiudere un capitolo prima ancora di provare ad aprirne uno nuovo, mettendo in chiaro che il ritorno non viene presentato come una semplice rivincita.

Il board di Nvidia per ora non considera il rientro

La risposta indiretta dei vertici non si è fatta attendere a lungo. A stretto giro dalle dichiarazioni dell’ex amministratore delegato è infatti emerso che il board di Nvidia non sta valutando un ritorno di Jensen Huang, almeno stando alla situazione maturata fino a questo momento. Una presa di distanza che arriva subito dopo l’apertura pubblica del manager e che rende evidente quanto la sua disponibilità, per quanto sincera nelle intenzioni, non trovi al momento un riscontro concreto da parte di chi guida oggi la società. Da una parte c’è quindi un ex ceo che, rompendo il silenzio, si dice pronto a tornare e onorato di farlo se gli verrà chiesto. Dall’altra un consiglio di amministrazione che, sulla base di quanto emerso finora, non ha messo sul tavolo alcuna ipotesi di questo tipo. Huang ha ribadito di voler accogliere le richieste e tornare come amministratore delegato solo nel caso in cui il board dovesse considerare il suo rientro nell’interesse degli azionisti, dei dipendenti, dell’azienda e dell’America, ma allo stato attuale il consiglio di amministrazione di Nvidia non sta prendendo in esame questa possibilità.

Fonte: TecnoAndroid